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البحر الأحمر تستقبل 36 ألف سائح فرنسى خلال 16 شهرًا

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البحر الأحمر تستقبل 36 ألف سائح فرنسى خلال 16 شهرًا البحر الأحمر تستقبل 36 ألف سائح فرنسى خلال 16 شهرًا
أعلن مصدر من مركز معلومات البحر الأحمر، أن المحافظة استقبلت العام الماضى 33 ألفًا و214 سائحًا فرنسيًا، عبر مطارى الغردقة، ومرسى علم.

وأوضخ المصدر فى تصريحاتٍ لـ"اليوم السابع"، أنه منذ بداية العام الجارى استقبلت البحر الأحمر 3 آلاف و242 سائحًا فرنسيًا أغلبهم نزلاء فنادق الغردقة، ومرسى علم، وسفاجا.

أشرف عبادى مدير مركز غطس بمرسى علم، قال إن الفرنسيين يفضلون زيارة شواطئ وجزر مرسى علم، وممارسة الغطس بها، مؤكّدًا أنهم يفضلون الغطس بمنطقة شعاب "الفنستون" وجزيرة الزبرجد.


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