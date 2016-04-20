حبس 12 شخصا 4 أيام على ذمة "التشاجر بالمولوتوف" بسبب الخبز فى شبرا الخيمة

أمر كريم عامر، مدير نيابة قسم أول شبرا الخيمة، بحبس 12 شخصا أربعة أيام على ذمة التحقيق لاتهامهم بالتشاجر بالأسلحة البيضاء والمولوتوف، بسبب مشادة بين عامل وصاحب مخبز بشبرا الخيمة لخلاف على بيع الخبز، حيث استعان كل طرف بعدد من أقاربة ومعارفه واستخدمت الأسلحة البيضاء والنارية ما أسفر عن إصابة شخصين.

تلقى اللواء سعيد شلبى مدير أمن القليوبية، إخطارا من العقيد محمود هندى رئيس فرع البحث الجنائى، بنشوب مشاجرة بمنطقة دمنهور بشبرا الخيمة. انتقل على الفور المقدم محمد سرحان رئيس مباحث القسم، والنقيبين مصطفي هاشم المراغي و محمد رفعت أبو سريع معاوني المباحث، وتبين حدوثها بين طرف أول "جمعة أ ح" مصاب بجرح قطعى بالرأس، وزوج شقيقته صاحب مقهى، وطرف ثان "أحمد م ع" صاحب مخبز و8 آخرين تم ضبطهم وبحوزتهم أسلحة نارية وبيضاء، وذلك أثناء قيام الأول بشراء الخبز من مخبز الثالث، ونظراً لعدم جودة الخبز حدثت بينهما مشادة كلامية تطورت لمشاجرة استعان خلالها كلاً منهما بأقاربه، وتعدى كل طرف على الآخر بالضرب محدثين ما بهم من إصابات، وعثر بمكان الواقعه على 19 زجاجة حارقة "مولوتوف".

وتمكن ضباط مباحث القسم، من ضبط طرفى المشاجرة وبمواجهتهم تبادلوا الاتهامات فيما بينهم وتم نقل المصابين لمستشفى النيل للتأمين الصحى بشبرا الخيمة، ووردت التقارير الطبية تفيد ذات الإصابات وأمر اللواء دكتور أشرف عبد القادر مدير مباحث القليوبية، بتعيين الخدمات الأمنية اللازمة لملاحظة الحالة.

تحرر محضر بالواقعة حمل رقم 419/8092 جنايات قسم أول شبرا الخيمة لسنة 2016 وبعرضه على النيابة العامة أصدرت قرارها السابق برئاسة المستشار مصطفي المتناوى، وإشراف المستشار وليد البيلي المحامي العام الأول لنيابات جنوب بنها الكلية.

إصابة شخصين فى مشاجرة بالأسلحة بين عامل وصاحب مخبز بشبرا الخيمة