سماع المرافعات بمحاكمة علاء وجمال مبارك فى "التلاعب بالبورصة" اليوم

تستمع اليوم الأربعاء محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، إلى مرافعة دفاع المتهمين بمحاكمة علاء وجمال نجلى الرئيس الأسبق "حسنى مبارك" وسبعة متهمين آخرين فى القضية المعروفة إعلاميا بـ" التلاعب بالبورصة".

تعقد الجلسة برئاسة المستشار عدلى فاضل وعضوية المستشارين عمرو ريان والحسن نجم الدين، وبحضور المستشار طارق عابد رئيس نيابة الأموال العامة .

كان النائب العام الأسبق المستشار عبدالمجيد محمود قد أحال كلا من أيمن أحمد فتحى حسين سليمان وشقيقه أحمد وياسر سليمان الملوانى وأحمد نعيم أحمد بدر وحسن محمد حسنين هيكل نجل الكاتب الكبير حسنين هيكل وعضو مجلس إدارة المجموعة المصرية لإدارة المحافظ المالية «هيرمس» وجمال وعلاء مبارك نجلى الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك وعمرو محمد القاضى وحسين لطفى صبحى الشربينى لمحكمة جنايات القاهرة لاتهامهم بالحصول على 2 مليار و51 مليوناً و28 ألفاً و648 جنيهاً بالمخالفة للقانون.

أسندت النيابة العامة إلى المتهم جمال مبارك اشتراكه بطريقة الاتفاق والمساعدة مع موظفين عموميين فى جريمة التربح والحصول لنفسه وشركاته بغير حق على مبالغ مالية مقدارها 493 مليونًا و628 ألفًا و646 جنيهًا، بأن اتفقوا فيما بينهم على بيع البنك الوطنى لتحقيق مكاسب مالية لهم ولغيرهم ممن يرتبطون معهم بمصالح مشتركة.

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