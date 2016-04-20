أخبار عاجلة

تحذير شديد اللهجة من الأرصاد بشأن طقس الغد.. سقوط أمطار ونشاط للرياح وتدهور الرؤية على الطرق بالمناطق التالية -
مساء dmc - لقاء مع أحد الناجين من تفجير كنيسة مارجرجس وهو متمسك بأشلاء ضحايا الكنيسة -
مساء dmc - السيدة / جيهان السادات : لا أحد يطلب الصلح مع الإخوان هم " الإخوان القتلة " -
ننشر أول صورة للطفلة شهيدة المرقسية بالإسكندرية -
النيابة العامة توضح المواد المستخدمة في تفجير كنيسة مار جرجس بمدينة طنطا -
"قومي المرأة" ينعي أول شهيدة من الشرطة النسائية في تاريخ الداخلية -
بدء اجتماع مجلس الدفاع الوطني.. وقرار هام وعاجل من «السيسي» رداً على تفجيرات اليوم -
"حقيبة لاب توب" تثير ذعر المارة بشارع الهرم -
إقالة مدير أمن الغربية في أعقاب التفجير الإرهابي في كنيسة مار جرجس -
مساء dmc - الرئيس السيسي : الإرهاب الغادر يستهدف الوطن بأقباطه ومسلميه ولن ينال من عزيمة المصريين -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

وزارة الأوقاف: لم نحدد موعدًا لافتتاح مسجد "رابعة" وتغيير اسمه لم يُحْسَم

Google+ Print
وزارة الأوقاف: لم نحدد موعدًا لافتتاح مسجد "رابعة" وتغيير اسمه لم يُحْسَم وزارة الأوقاف: لم نحدد موعدًا لافتتاح مسجد "رابعة" وتغيير اسمه لم يُحْسَم
قال الشيخ جابر طايع يوسف، رئيس القطاع الدينى بوزارة الأوقاف، إن الوزارة لم تحدد بعد موعد افتتاح مسجد رابعة العدوية، بعد تجديد القوات المسلحة له، وأن تغيير اسم المسجد إلى "هشام بركات" تقديرًا للمستشار الشهيد أمر لم يُحْسَم بعد.

وأشار طايع، فى تصريحاتٍ لـ"اليوم السابع" إلى أن المسجد محل اهتمام كبير، حيث تجرى الآن تهيئته لأداء دوره الدعوى والدينى، ولخدمة أهالى المنطقة من خلال دعاة وسطيين، مضيفًا أن تغيير الاسم من عدمه أمر لم يرد بشأنه شيء، وحينما يتم الاستقرار على شيء سيُعْلَن عنه فورًا.


>وزير الأوقاف يحذر من مخاطر التدين السياسى والمتاجرة بالدين

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365