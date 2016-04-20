وفاة الممثلة الأمريكية دوريس روبرتس عن 90 عاماً

توفيت الممثلة دوريس روبرتس Doris Roberts نجمة المسلسل الشهير " Everybody Loves Raymond " في لوس أنجلوس عن عمر ناهز الـ 90 عاماً لأسباب طبيعية.

وأحدث خبر وفاة دوريس، الحائزة على 5 جوائز إيمي، ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تذكرها معجبوها ببعض الكلمات المؤثرة.

ومثلت روبيرتس في 34 فيلما خلال مسيرتها الممتدة على مدى 64 عاماً، كما ظهرت أيضا في الكثير من المسلسلات.

يُذكر أنّ Doris Roberts تزوجت الروائي وليام غوين لمدة 22 عاما حتى وفاة الأخير عام 1983، ولها ابن من زواج سابق وثلاثة أحفاد.