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شاهدوها : جلسة تصوير لـ"ساحرة الجنوب " حورية فرغلي

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الثلاثاء 19-04-2016 15:11

قبل أيام قليلة من عرضه الأول على قناة غير مشفرة، احتفلت الفنانة حورية فرغلي بنجاح الجزء الثاني من مسلسلها "ساحرة الجنوب" بجلسة تصوير طغت عليها اللمسة الفرعونية، بعدسة مصور المشاهير خالد فضة، وحفل كبير كشفت فيه عن قرب بدء تصوير الجزء الثالث من المسلسل.

حورية أكدت أنها سعيدة بالنجاح "غير المتوقع" للمسلسل وتتوقع ردة فعل أقوى مع تصاعد الأحداث بالجزء الثاني المنتظر عرضه خلال أيام حصرياً على قناة الـ MBC، وأكدت أنها ستبدأ تصوير الجزء الثالث بعد انتهاء أيام شهر رمضان الفضيل، على أن تستغل الفترة القادمة لتصوير دورها في فيلمها الجديد "طلق صناعي" من إخراج خالد دياب.

يذكر أن مسلسل "ساحرة الجنوب" من بطولة حورية فرغلي، وياسر جلال وصلاح عبد الله وسوسن بدر ومها أبو عوف وأحمد فهمي وأحمد فؤاد سليم ووفاء صادق، تأليف سماح الحريري، وإخراج أكرم فريد.

 

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