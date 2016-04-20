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بالصور: لماذا قال نجم "مسرح مصر" علي ربيع لجمهوره "ربنا حينتقم منكم"؟

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الثلاثاء 19-04-2016 21:05

ناشد الممثل الكوميدي الشاب علي ربيع نجم فرقة ""، جمهوره ومعجبيه التوقف عن مشاركة وتحميل النسخة المسروقة من فيلمه الجديد "حسن وبقلظ" ، وهدد كل من يساعد في نشر النسخة المسروقة بالانتقام الإلهي، مؤكداً أن هذا الفعل يؤثر على مستقبل 150 فرد ساهموا في صناعة الفيلم.

علي الذي احتفل بالأمس بالإيرادات القياسية لفيلمه الجديد، فوجىء بوجود نسخة عالية الجودة يتم تبادل روابط تحميلها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وهو ما يهدد بتراجع الإقبال على الفيلم ولهذا بادر عبر حسابه الموثق بموقع الفيس بوك بتوجيه رسالة للجميع قال فيها: يا جماعه الناس الي بتسرق الفيلم من السينما وربنا هينتقم منهم إنما الي بيشيرو الفيلم من الناس ال العاديه انتو كده بتساهمو في السرقه ارجو محدش يشير علشان ميضعش تعب كاست كامل مكون من اكتر من ١٥٠ واحد.

المثير أن جمهور علي رفض النصيحة، وأكد عدد كبير منهم أن ارتفاع تذاكر دور العرض السينمائي، ودخول موسم امتحانات نهاية اليوم يمنع قطاعاً كبيراً من معجبيه من مشاهدة الفيلم في السينما، ولا يوجد حل إلا مشاركة النسخة المسروقة، كما ذكروه أنه كان حتى وقت قريب شاباً فقيراً مثلهم يشاهد الأفلام المسروقة دون أن يجد غضاضة في ذلك.

برأيك هل تتأثر إيرادات "حسن وبقلظ" بانتشار النسخة المسروقة؟ أم يتضامن جمهور علي ربيع ليبقى فيلمه الجديد على قمة الإيرادات؟

 

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سيدتي

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