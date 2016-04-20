"البئر" الجزائري يفوز بالجائزة الكبرى لمهرجان وجدة المغاربي

توج الفيلم الطويل "البئر" للمخرج الجزائري لطفي بوشوشي بالجائزة الكبرى لمهرجان مدينة وجدة (شرق المغرب) المغاربي ، و ذلك إثر اختتام فعاليات الدورة الخامسة للمهرجان .

وتدور أحداث فيلم "البئر" حول مجموعة من النساء والأطفال من الجنوب الجزائري وجدوا أنفسهم محاصرين من طرف الجنود ولم يجدوا مخرجاً لمواجهة العطش و خطر الموت، وهو الشريط الذي توفرت فيه جميع شروط الفيلم المغاربي المتكامل.

كما حصد الفيلم المغربي "أفراح صغيرة" للمخرج محمد الشريف طريبق ثلاث جوائز مهمة تتعلق بجائزة لجنة التحكيم، جائزة الإخراج وجائزة أحسن دور نسائي التي نالتها الممثلة الشابة فرح الفاسي عن دورها المتميز في الفيلم، أما جائزة أحسن دور رجالي فعادت للممثل التونسي غانم الزريلي عن دوره في فيلم "عزيز روحو" للمخرجة صونيا الشامخي، فيما حجبت جائزة السيناريو.

وفيما يتعلق بالأفلام القصيرة، حاز فيلم "مول الكلب" للمخرج المغربي كمال لزرق على الجائزة الكبرى للمهرجان ، كما حصد جائزة أحسن دور رجالي وحصل عليها الممثل غالي بناني الرطل.

وعادت جائزة "دون كيشوط"، التي تمنحها الجامعة الوطنية للأندية السينمائية بالمغرب، للفيلم المغربي "نداء ترانغ" للمخرج هشام الركراكي، وجائزة لجنة التحكيم لفيلم "فراشة" للمخرج الجزائري كمال ليعيش فيما حصل فيلم "همسات الزهرة" لغزلان أسيف من المغرب على جائزة الإخراج، وعادت جائزة السيناريو للفيلم الجزائري "الموجة" للمخرج عمر بلقاسمي، هذا فيما حجبت جائزة أحسن دور نسائي.

وعرف افتتاح المهرجان تكريم روح الناقد السينمائي المغربي الراحل مصطفى المسناوي وتسلم نجله وليد المسناوي درع المهرجان، كما تم تكريم كل من الفنانين رشيد الوالي، نجاة الوافي، محمد الحفيان، جمال الدين الدخيسي والمخرج التونسي خالد غربال.

يذكر أنه تنافس على جوائز المسابقة الرسمية للمهرجان المغاربي للفيلم ، 6 أفلام طويلة و12 فيلما قصيراً، وترأس لجنة تحكيم هذه الدورة المخرج المغربي سعد الشرايبي وشارك في عضويتها كل من الممثلة التونسية زهيرة بن عمار، المخرج الموريتاني عبد الرحمان لاهي، الممثلة الجزائرية سامية مزيان والمخرج السينمائي الليبي محمد مخلوف.

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