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إليسا: تغيرت ولم أعد عصبية كالسابق وأتبع سياسة التجاهل

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الأربعاء 20-04-2016 01:58

تحدثت الفنانة إليسا خلال إطلالتها مع وفاء الكيلاني في برنامج "المتاهة"، عن طباعها بين اليوم والأمس قائلة " في الماضي كنت عصبية جداً، وكنت أكسر هاتفي، ولكنني لم أعد كذلك اليوم. ولكن ما يزعجني أنه لا يمكن أن أحتفظ به في داخلي، بل أتحدث عنه لأقرب صديقة عندي لكي أرتاح. ردات فعلي السابقة لم تعد موجودة اليوم".
وعن والديها قالت مازحة: "والداي كانا ثنائياً سعيداً. كانا يتشاجران ليلاً، وينجبان طفلاً في اليوم التالي. هما كانا يهتمان ببعضهما البعض، ولم أقل يوماً إنني لا أريد الزواج بسببهما".
وتابعت:"أتبع التجاهل في المهنة. أنا أكثر واحدة هوجمت وكتب عني . ولكنني أدير ظهري وأختفي ولا أعاتب. وأنا من النوع الذي يتناسى ولا ينسى" . وأضافت: إليسا الضعيفة يمكن أن تظهر في البيت ومع أقرب الناس والذين أثق بهم. حدود إليسا الضعيفة هي حدود بيتها". وأشارت أنها لا تشعر أنها وحيدة وأضافت " أنا سعيدة بالطريقة التي أعيش فيها، لأني مستقلة وأعيش على راحتي ولكني لا أتخطى حدودي وأقوم بما يسمح به مجتمعي".

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سيدتي