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ارتفاع ضغط الدم يؤثر على شبكية العين.. والصداع والزغللة أبرز أعراضه

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ارتفاع ضغط الدم يؤثر على شبكية العين.. والصداع والزغللة أبرز أعراضه ارتفاع ضغط الدم يؤثر على شبكية العين.. والصداع والزغللة أبرز أعراضه
يعد ارتفاع ضغط الدم الشريانى أكثر الأمراض المزمنة انتشارا عالميا، وفى تبلغ نسبته بين البالغين 26.3%، ويؤثر على كثير من أعضاء الجسم كالمخ والكلى والعين.

وفى السياق أوضح الدكتور كريم السواح - أخصائى الرمد فى معهد بحوث أمراض العيون - الآثار الجانبية ومشكلات العيون التى تحدث نتيجة ارتفاع ضغط الدم، فقال: "يؤدى ارتفاع ضغط الدم بشكل مزمن إلى تغييرات بشبكية العين يطلق عليها hypertensive retinopathy كما يؤثر على العصب البصرى أو الأوردة والشرايين بالشبكية، فينتج عنه حدوث جلطات ومعظم التغيرات التى تحدث تكون بدون أعراض وأحيانا يأتى المريض شاكيا من صداع وزغللة بالرؤية".

وأضاف الدكتور كريم السواح: "هذه التغيرات تحدث بسبب انقباض شرايين الشبكية نتيجة ارتفاع ضغط الدم الشريانى، كما يحدث بها تصلب فتفقد مرونتها وفى المراحل الأخيرة تحدث ارتشاحات بالأوعية الدموية ينتج عنها نزيف وارتشاح بالشبكية، وبفحص الشبكية الدورى يمكننا اكتشاف أعراض هذه التغيرات التى تنقسم لأربعة مراحل، وهى:
>المرحلة الأولى: بدون أعراض.

المرحلتان الثانية والثالثة: ضيق بالشرايين.
>المرحلة الرابعة: تورم فى العصب البصرى وارتشاحات بمركز الإبصار ينتج عنها ضعف شديد فى الرؤية.

وأشار الدكتور "كريم" إلى أنه لا يوجد علاج لهذه التغيرات سوى التحكم فى ضغط الدم والمحافظة على نسبته الطبيعية طوال الوقت، وبالتالى المحافظة على ضغط الدم منذ بداية العمر والابتعاد عن أسباب ارتفاعه ضرورة لمنع المضاعفات فى جميع أجزاء الجسم.


>- لو شوفت العين الحمرا لازم تخاف.. اعرف السبب وخلى بالك من عيونك
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مصر 365

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