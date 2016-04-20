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الجبير: اجتماع ثنائي بين الملك سلمان وأوباما.. اليوم

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الجبير: اجتماع ثنائي بين الملك سلمان وأوباما.. اليوم الجبير: اجتماع ثنائي بين الملك سلمان وأوباما.. اليوم

    يعقد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -يحفظه الله- الرئيس الأميركي باراك اوباما اليوم الأربعاء قمة في الرياض لبحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وغداً الخميس تنطلق فعاليات القمة الخليجية الأميركية.

الجبير ل«الرياض»: العلاقات - الأميركية تاريخية وإستراتيجية وقوية في كافة المجالات

واوضح وزير الخارجية عادل الجبير في تصريح ل"الرياض" أن قادة دول مجلس التعاون الخليجي والرئيس الأميركي يجتمعون لتقييم أداء ستة فرق عملية تم إقرارها قبل عام خلال قمة كامب ديفيد، بهدف تكثيف الجهود الأمنية والعسكرية.

واستبعد الجبير أن يكون للقمة الخليجية الأميركية أي علاقة بتصريحات الرئيس أوباما، مؤكدا أنه هذه القمة مجدولة منذ عام، والرئيس الأميركي كرر رغبته بزيارة المملكة لعقدها.

وبحسب وزير الخارجية فإنه تم انشاء ستة فرق عمل بعد قمة كامب ديفيد التي انعقدت في ضواحي واشنطن العام الماضي، إذ تعمل هذه الفرق في مجال تكثيف الجهود فيما يتعلق بانشاء قوات خاصة لدول مجلس التعاون، وفيما يتعلق في الملاحة، ووضع منظومة مضادة للصواريخ البالستية في المنطقة، إلى جانب تسهيل إجراءات فسح الأنظمة الدفاعية المتطورة لدول مجلس التعاون، وفيما يتعلق بالتصدي لتدخلات ايران في شؤون دول المنطقة.

وقال وزير الخارجية ل"الرياض": إن هذه الستة فرق بدأت بأعمالها، على أن يتم تقييم نتائج عملها بعد عام وذلك بحسب قمة كامب ديفيد، وأن يكون هناك قمة لاحقة في المنطقة بعد سنة تقريبا لتقييم ماتم التوصل إليه وللنظر في كيفية تكثيف الجهود بين دول مجلس التعاون والولايات المتحدة الأميركية في كافة المجالات.

لافتا في ذات السياق إلى أن القمة الخليجية الامريكية أتت كالخطوة الثانية لقمة كامب ديفيد التي انعقدت في ضواحي واشنطن العام الماضي، والتي تم فيها الاتفاق على تعزيز وتكثيف الشراكة الاستراتيجية بين دول المجلس والولايات المتحدة في كل المجالات وخاصة المجال الأمني والمجال العسكري.

وأشار الجبير إلى أن العلاقات السعودية الاميركية علاقات تاريخية وعلاقات استراتيجية قوية في كافة المجالات، كما أن هناك مصالح مشتركة في كلا البلدين فيما يتعلق بمواجهة الارهاب وفي الجانب العسكري، والاقتصادي، والاستثمارات والتجارة، إلى جانب التعليم والصحة وفي مجالات كثيرة.

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