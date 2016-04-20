أخبار عاجلة

تحذير شديد اللهجة من الأرصاد بشأن طقس الغد.. سقوط أمطار ونشاط للرياح وتدهور الرؤية على الطرق بالمناطق التالية -
مساء dmc - لقاء مع أحد الناجين من تفجير كنيسة مارجرجس وهو متمسك بأشلاء ضحايا الكنيسة -
مساء dmc - السيدة / جيهان السادات : لا أحد يطلب الصلح مع الإخوان هم " الإخوان القتلة " -
ننشر أول صورة للطفلة شهيدة المرقسية بالإسكندرية -
النيابة العامة توضح المواد المستخدمة في تفجير كنيسة مار جرجس بمدينة طنطا -
"قومي المرأة" ينعي أول شهيدة من الشرطة النسائية في تاريخ الداخلية -
بدء اجتماع مجلس الدفاع الوطني.. وقرار هام وعاجل من «السيسي» رداً على تفجيرات اليوم -
"حقيبة لاب توب" تثير ذعر المارة بشارع الهرم -
إقالة مدير أمن الغربية في أعقاب التفجير الإرهابي في كنيسة مار جرجس -
مساء dmc - الرئيس السيسي : الإرهاب الغادر يستهدف الوطن بأقباطه ومسلميه ولن ينال من عزيمة المصريين -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

كهربا: ' الدوري لسه في الملعب '

Google+ Print
كهربا: ' الدوري لسه في الملعب ' كهربا: ' الدوري لسه في الملعب '

يرى محمود عبد المنعم "كهربا" جناح الزمالك أن سباق الدوري لم ينتهي حتى الآن رغم تغريد الأهلي في الصدارة بفارق كبير من النقاط.

ويتصدر الأهلي جدول الدوري المصري بفارق 11 نقطة عن ملاحقه الزمالك قبل 11 مباراة من نهاية المسابقة.

وقال كهربا في تصريحات لقناة LTC يوم الثلاثاء: "الدوري مازال في الملعب، ولم يحسم رقميا، لأن هناك 11 مباراة متبقية".

الزمالك لم يحقق الفوز في الدوري بالمباريات الأربعة الأخيرة سوى مرة واحدة.

وأتم كهربا "عندما نصل للمراحل الأخيرة وتؤكد الأرقام أن الدوري حسم، وقتها سنقول أن الزمالك فقد اللقب".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع