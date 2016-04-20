كهربا: ' الدوري لسه في الملعب '

يرى محمود عبد المنعم "كهربا" جناح الزمالك أن سباق الدوري لم ينتهي حتى الآن رغم تغريد الأهلي في الصدارة بفارق كبير من النقاط.

ويتصدر الأهلي جدول الدوري المصري بفارق 11 نقطة عن ملاحقه الزمالك قبل 11 مباراة من نهاية المسابقة.

وقال كهربا في تصريحات لقناة LTC يوم الثلاثاء: "الدوري مازال في الملعب، ولم يحسم رقميا، لأن هناك 11 مباراة متبقية".

الزمالك لم يحقق الفوز في الدوري بالمباريات الأربعة الأخيرة سوى مرة واحدة.

وأتم كهربا "عندما نصل للمراحل الأخيرة وتؤكد الأرقام أن الدوري حسم، وقتها سنقول أن الزمالك فقد اللقب".