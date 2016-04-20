تعرف على القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ويانج أفريكانز.. ومعلق المباراة

أعلنت قناة ON TV المصرية عن فوزها بحقوق بث مباراة الأهلي ويانج أفريكانز في إياب دور الـ16 من دوري أبطال إفريقيا بشكل حصري.

وستنقل المباراة على الهواء مباشرة في السابعة والنصف مساء بتوقيت القاهرة ويسبقها استوديو تحليل من تقديم مدحت شلبي.

ويحلل المباراة فاروق جعفر وطه إسماعيل ومحمد أبو العلا.

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وقال المخرج محمد نصر الدين في تصريحات لـFilGoal.com يوم الثلاثاء: "سننقل المباراة عبر قناة ON TV ويعلق شلبي بنفسه على المباراة".

كما ينقل التليفزيون المصري المباراة عبر قناتيه الأرضيتين، الثانية، ونايل سبورت.

وتعادل الأهلي بهدف لمثله في لقاء الذهاب بتنزانيا.