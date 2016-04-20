عجوز أمام محكمة الأسرة: تعرضت لهتك عرضى من قبل بلطجية أجرتهم ضرتى

توجهت الزوجة الستينية "نعمات فضل" إلى محكمة الأسرة بزنانيرى لتقيم دعوى طلاق للضرر ضد زوجها "محمد عبدالرحيم"، وطالبت بالتفريق بينهما وضمت لطلبها أوراق دعوى النفقة الخاصة به، متهمة زوجها بطردها من المنزل بعد سرقة ممتلكاتها واتهامها بالخيانة بعد تدبير مكيدة من زوجته الأخرى ضدها.

وأضافت الزوجة فى الدعوى التى حملت رقم ٨٩٢١ لسنة ٢٠١٦: لم أدرك أن حظى التعيس سيجعلنى أعيش تلك المأساة بعد أكثر من ٢٥سنة زواج وصبر وكفاح مع زوجى، الذى تزوج من غيرى رغم أننى من أنفقت عليه وجعلته رجلا أمام الجميع، وكل هذا عقابا لى على قضاء الله الذى أراد أن يجعلنى عاقرا.

وتابعت الزوجة: رغم أن الأموال كانت ملكى كان يتصرف فيها كيف يشاء وينفق على زوجته التى أصبحت سيدة المنزل هى وطفلتيها، فكانت مكافأتى أن يعتدى على بالضرب والسب بعد أن أصبح كل شىء ملكا لهم.

واستكملت الزوجة: ضرتى لم تكن مرأة هينة وقامت بتأجير شخصين اعتدوا على وهتكوا عرضى، وبعدها ادعت وأقنعت زوجى أننى أخونه عندما رآنى فى تلك الحالة بعد الحادثة، فقام بطردى وتحرير دعوى زنا ضدى وسلب منى كل شىء وكرامتى وشرفى ومالى ليتنعم بهم مع زوجته.

واستطردت: حررت محضرا وحاولت أن أثبت ما حدث لى ولكنى كنت بلا شهود ولا أحد يقف بجوارى إلا تقرير الطب الشرعى الذى رحمنى وأبطل دعوى الزنا التى أقامها زوجى.

وقالت: لم أجد مكانا بعد وفاة والداى منذ سنوات ولا أملك مالا لكى أعيش فكل شىء ضاع من بين يدى، ولم أجد غير باب محكمة الأسرة لكى ألجأ له لعل القضاء ينصفنى ويأتى لى بحقوقى الضائعة.

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