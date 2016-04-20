ضبط عاطل بحوزته 1000 قرص مخدر بالمنيا

ألقت الأجهزة الأمنية بالمنيا، القبض على عاطل بحوزته كمية من الأقراص المخدرة بقصد الاتجار.

تلقي اللواء رضا طبلية، مدير امن المنيا، إخطارا من اللواء محمود عفيفى، مدير إدارة البحث الجنائى، يفيد بوروود معلومات أكدتها التحريات لضباط وحدة مباحث مفادها قيام "سيد . م "، 41 سنة عاطل وشهرته "سيد بطاطا" من قرية العور مركز سمالوط، بالاتجار فى المواد المخدرة، متخذا من دائرة المركز والمراكز المجاورة مسرحا لمزاولة نشاطه الاجرامى.

شكل العميد عبد الفتاح الشحات، رئيس مباحث المديرية فريق بحث جنائى، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبحوزته 1000 قرص من عقار التيدول 25 المخدر بقصد الاتجار و435 جنيها.

بمواجهة المتهم بما جاء بالتحريات وما أسفر عنه الضبط، أقر بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار.

إصابة 3 أشخاص فى مشاجرة بين عائلتين بالمنيا