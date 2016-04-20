بالصور..إدارة العامرية التعليمية تقيم مهرجانا للأنشطة التربوية وتكرم المدراء السابقين

أقامت إدارة العامرية التعليمية بالإسكندرية، مهرجانا للأنشطة التربوية برعاية جمعة ذكرى، وكيل أول وزارة التربية والتعليم، وعزة شعبان وكيل وزارة التربيه والتعليم بالمحافظة.

وقال عبد العاطى التمساح مدير عام إدارة العامرية التعليمية، أن المهرجان دشن مرحلة جديدة لعودة قوية للأنشطة التعليمية التربوية والفنية، وإلقاء الشعر والعروض المسرحية، لافتاً إلى أنه تم تكريم مديرى عموم الإدارة السابقين وهم كل من السيد سعد، وعبدالعزيز البنا، ومبروك جمعة، ونادية مرعى، تقديرًا لجهودهم فى الارتقاء بالعملية التعليمية وترسيخا لمبدأ إعادة تفعيل القيم التربوية بالمدارس.

كما كرمت الإدارة الفرق والطلاب المتميزين، وتم منحهم جوائز عينية وتشجيعهم لتنمية روح المنافسة بين المدارس والتلاميذ، وتم إجراء جلسات حوار بين التلاميذ والقيادات بحضور المهندس كمال أحمد رئيس مجلس الأمناء فى الإسكندرية، والمهندس أحمد عثمان رئيس حى العامرية.

جدير بالذكر أن المعرض يشمل أنشطه تربويه من رسم ومجال صناعى وزراعى وفنون مسرحيه ومسابقات وعروض رياضيه وتربيه نفسيه وصحافه ومسابقات شعريه لنهاية العام الدراسى وبحضور المديرين العموم السابقين.

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