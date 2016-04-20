المرصد السورى: تنظيم داعش الإرهابى تسيطر على أراض فى دير الزور

>قال المرصد السورى لحقوق الإنسان ووكالة أنباء تابعة لداعش إن مقاتلى التنظيم المتشدد انتزعوا السيطرة على أراض من الحكومة فى مدينة دير الزور بشرق سوريا أمس الثلاثاء.

وقال المرصد ومقره بريطانيا إن داعش سيطرت بالكامل على حى الصناعة بمدينة دير الزور بعد اشتباكات عنيفة مع قوات الحكومة السورية والقوات المتحالفة معها.

كان التنظيم المتشدد إستولى تقريبا على كل محافظة دير الزور المحاذية للعراق بعد أن بسط سيطرته على مدينة الموصل العراقية فى 2014، لكن الحكومة السورية لا تزال تسيطر على جزء من مدينة دير الزور خاضع لحصار متشددى داعش وتسيطر الحكومة أيضا على مطار عسكرى.

وقال المرصد إن خمس ضربات جوية وقصفا أصابت منطقة القتال الذى يتجه صوب الجنوب بإتجاه المطار العسكرى.

وقالت وكالة أعماق الإخبارية التابعة للدولة داعش إن التنظيم المتشدد استولى على مواقع كانت تسيطر عليها الحكومة السورية فى حى الصناعة وإنه يتقدم صوب الحى التالى.

ولم تذكر الوكالة العربية السورية للأنباء المكاسب التى حققتها الدولة داعش لكنها قالت إن القوات السورية دمرت بعض مخابئ أسلحة الدولة الإسلامية فى حى الصناعة.

وطردت القوات السورية والقوات المتحالفة معها بدعم جوى روسى الدولة الإسلامية من مدينة تدمر القديمة بوسط سوريا الشهر الماضى لتقطع الروابط بين متشددى التنظيم فى غرب وشرق البلاد، كان المتشددون استولوا على المدينة فى مايو 2015.

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