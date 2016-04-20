أخبار عاجلة

تحذير شديد اللهجة من الأرصاد بشأن طقس الغد.. سقوط أمطار ونشاط للرياح وتدهور الرؤية على الطرق بالمناطق التالية -
مساء dmc - لقاء مع أحد الناجين من تفجير كنيسة مارجرجس وهو متمسك بأشلاء ضحايا الكنيسة -
مساء dmc - السيدة / جيهان السادات : لا أحد يطلب الصلح مع الإخوان هم " الإخوان القتلة " -
ننشر أول صورة للطفلة شهيدة المرقسية بالإسكندرية -
النيابة العامة توضح المواد المستخدمة في تفجير كنيسة مار جرجس بمدينة طنطا -
"قومي المرأة" ينعي أول شهيدة من الشرطة النسائية في تاريخ الداخلية -
بدء اجتماع مجلس الدفاع الوطني.. وقرار هام وعاجل من «السيسي» رداً على تفجيرات اليوم -
"حقيبة لاب توب" تثير ذعر المارة بشارع الهرم -
إقالة مدير أمن الغربية في أعقاب التفجير الإرهابي في كنيسة مار جرجس -
مساء dmc - الرئيس السيسي : الإرهاب الغادر يستهدف الوطن بأقباطه ومسلميه ولن ينال من عزيمة المصريين -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

المرصد السورى: تنظيم داعش الإرهابى تسيطر على أراض فى دير الزور

Google+ Print
المرصد السورى: تنظيم داعش الإرهابى تسيطر على أراض فى دير الزور المرصد السورى: تنظيم داعش الإرهابى تسيطر على أراض فى دير الزور

>قال المرصد السورى لحقوق الإنسان ووكالة أنباء تابعة لداعش إن مقاتلى التنظيم المتشدد انتزعوا السيطرة على أراض من فى مدينة دير الزور بشرق سوريا أمس الثلاثاء.

وقال المرصد ومقره بريطانيا إن داعش سيطرت بالكامل على حى الصناعة بمدينة دير الزور بعد اشتباكات عنيفة مع قوات الحكومة السورية والقوات المتحالفة معها.

كان التنظيم المتشدد إستولى تقريبا على كل محافظة دير الزور المحاذية للعراق بعد أن بسط سيطرته على مدينة الموصل العراقية فى 2014، لكن الحكومة السورية لا تزال تسيطر على جزء من مدينة دير الزور خاضع لحصار متشددى داعش وتسيطر الحكومة أيضا على مطار عسكرى.

وقال المرصد إن خمس ضربات جوية وقصفا أصابت منطقة القتال الذى يتجه صوب الجنوب بإتجاه المطار العسكرى.

وقالت وكالة أعماق التابعة للدولة داعش إن التنظيم المتشدد استولى على مواقع كانت تسيطر عليها الحكومة السورية فى حى الصناعة وإنه يتقدم صوب الحى التالى.

ولم تذكر الوكالة العربية السورية للأنباء المكاسب التى حققتها الدولة داعش لكنها قالت إن القوات السورية دمرت بعض مخابئ أسلحة الدولة الإسلامية فى حى الصناعة.

وطردت القوات السورية والقوات المتحالفة معها بدعم جوى روسى الدولة الإسلامية من مدينة تدمر القديمة بوسط سوريا الشهر الماضى لتقطع الروابط بين متشددى التنظيم فى غرب وشرق البلاد، كان المتشددون استولوا على المدينة فى مايو 2015.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
صدمة.. الحكومة ترفع شعار “ادفع لخدمة العملاء”.. اعرف تسعيرة وزارة الكهرباء

صدمة.. الحكومة ترفع شعار “ادفع لخدمة العملاء”.. اعرف تسعيرة وزارة الكهرباء

هيئة البترول: الحكومة تدرس قرارًا بتفعيل الكروت الذكية للوقود

هيئة البترول: الحكومة تدرس قرارًا بتفعيل الكروت الذكية للوقود

برلماني يطالب الحكومة بمنع انتشار مرض أنفلونزا الطيور

برلماني يطالب الحكومة بمنع انتشار مرض أنفلونزا الطيور

الحكومة: استيراد كميات كبيرة من اللحوم والدواجن قبل حلول شهر رمضان

الحكومة: استيراد كميات كبيرة من اللحوم والدواجن قبل حلول شهر رمضان