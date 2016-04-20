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تعرف على القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ويانج أفريكانز.. ومعلق المباراة

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تعرف على القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ويانج أفريكانز.. ومعلق المباراة تعرف على القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ويانج أفريكانز.. ومعلق المباراة

أعلن نادي الزمالك عن مدة غياب أحمد الشناوي حارس مرمى الفريق بعد إصابته أمام مولودية بجاية بشد في العضلة الأمامية.

وخرج الشناوي في لقاء إياب دور الـ16 من دوري ابطال إفريقيا متأثرا بآلام إثر التحام مع زيدان مباركو لاعب بجاية في مباراة انتهت 1-1 وتأهل الأبيض لدوري المجموعات.

ويخضع الشناوي لآشعة على الإصابة التي تعرض لها بشد في الأمامية وقد يغيب على أثرها من أسبوعين لثلاثة أسابيع.

ويغيب أيمن حفني صانع ألعاب الزمالك نحو أسبوع واحد بعد إصابته بشد في السمانة.

ويستعيد الزمالك مصطفى فتحي جناح الفريق عقب العودة من الجزائر.

ويلعب الزمالك مع حرس الحدود يوم 25 أبريل الجاري ثم اتحاد الشرطة في كأس يوم 28 أبريل.

ولم يتحدد بعد باقي مواعيد المباريات التي من المحتمل أن يغيب عنها الثنائي.

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