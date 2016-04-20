بالفيديو – نيوكاسل يعطل مانشستر سيتي.. ويشعل الصراع الأوروبي

تعادل نيوكاسل مع ضيفه مانشستر سيتي إيجابيا بهدف لمثله في المباراة التي جمعت بينهما يوم الثلاثاء في ملعب سانت جيمس بارك.

والتقى الفريقان في المباراة المؤجلة بينهما لحساب الجولة 27 من الدوري الإنجليزي.

ورفع مانشستر سيتي رصيده بذلك إلى 61 نقطة في المركز الثالث، بفارق نقطة عن أرسنال الرابع وله مباراة مؤجلة أمام وست بروميتش ألبيون.

وبفارق خمس نقاط عن مانشستر يونايتد الخامس الذي له مباراة مؤجلة أمام كريستال بالاس.

افتتح سيرجيو أجويرو أهداف المباراة في الدقيقة 14 برأسية متقنة.

وأصبح المهاجم الأرجنتيني ثاني أسرع لاعب في تاريخ الدوري الإنجليزي يصل لذلك الرقم بعد خوضه لـ147 مباراة.

أما أسرع لاعب يسجل 100 هدف في الدوري الإنجليزي فكان آلان شيرار نجم نيوكاسل السابق وذلك خلال 124 مباراة.

فيما تعادل نيوكاسل عن طريق فورنون أنيتا في الدقيقة 31 بتسديدة بيسراه من داخل منطقة الجزاء.

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