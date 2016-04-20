مرتضى منصور: هناك حرب دائرة على الزمالك

يعتقد مرتضى منصور رئيس الزمالك أن هناك حرب إعلامية يقودها عدة أطراف على ناديه.

وتأهل الزمالك لمرحلة المجموعات بدوري أبطال إفريقيا على حساب مولودية بجاية بالانتصار 3-1 في مجموع المباراتين.

وقال منصور في تصريحات لقناة LTC يوم الثلاثاء: "هناك حرب إعلامية تدور ضد الزمالك، وخاصة قبل المباريات الهامة".

وأضاف "هناك عدة أطراف تسعى لإظهار المشاكل مثل الحديث عن التطبيع مع إسرائيل أو خطاب الحرب الأهلية وغيرها".

وشدد رئيس الزمالك على أن محمد الأمين رئيس غرفة صناعة الإعلام ومالك قنوات CBC هو صاحب اليد الكبرى في ذلك، وتوعده بالحبس.