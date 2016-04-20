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منصور بن زايد يشهد تمرين مجندي الخدمة الوطنية

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منصور بن زايد يشهد تمرين مجندي الخدمة الوطنية منصور بن زايد يشهد تمرين مجندي الخدمة الوطنية

شهد سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة أمس فعاليات التمرين الختامي للدورة الخامسة لمجندي الخدمة الوطنية والاحتياطية والتي أقيمت في معسكر الحمراء في المنطقة الغربية.

وكان في استقبال سموه لدى وصوله المعسكر.. الفريق الركن حمد محمد ثاني الرميثي رئيس أركان القوات المسلحة، واللواء الركن سيف مصبح عبدالله المسافري رئيس هيئة العمليات، واللواء الركن طيار الشيخ أحمد بن طحنون بن محمد آل نهيان رئيس هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية، واللواء الركن صالح محمد صالح العامري قائد القوات البرية وعدد من كبار قادة القوات المسلحة.

واشتمل التمرين الختامي على عدد من التدريبات والفعاليات العسكرية المتنوعة قدمها مجندو الخدمة الوطنية والاحتياطية تضمنت تنفيذا حيا لمهارات المعركة، وبيانا عمليا لعمليات القتال في المناطق المبنية عكست ما وصل إليه من استعداد وإمكانات متطورة وقدرات عالية في التدريب والتأهيل.

رافق سموه.. معالي أحمد جمعة الزعابي نائب وزير شؤون الرئاسة.

 

 

 

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