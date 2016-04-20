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سعود بن صقر يستقبل سفير مونتينيغرو

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سعود بن صقر يستقبل سفير مونتينيغرو سعود بن صقر يستقبل سفير مونتينيغرو

استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة في قصر سموه في مدينة صقر بن محمد، أمس، داركو اسكوكوفيس سفير جمهورية مونتينيغرو لدى الدولة.

جــرى خلال اللقاء استعراض علاقات التعاون القائمة بين البلدين وسبل توطيدها لما فيه مصلحة شعبيهما. حضر اللقاء الشيخ صقر بن عبدالله بن حميد القاسمي وصالح أحمد الشال مستشار صاحب السمو حاكم رأس الخيمة ومحمد أحمد الكيت المستشار في الديوان الأميري.

مواساة

من جهة أخرى قدم صاحب السمو حاكم رأس الخيمة، واجب العزاء في وفاة المغفور له محمد عبيد بن حالول الخاطري.

وأعـرب سمــوه عــن خالــص تعـازيه خلــال زيـارة خيمـة العــزاء بمنطــقة السعــدي برأس الخيمة، أمس، إلى سويدان عبيد بن حالول الخاطري، في وفاة أخيه، وإلى أنجال وذوي الفقيد، سائلاً الله تعالى أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

رافق سموه في تقديم العزاء، الشيخ خالد بن سعود بن صقر القاسمي، والشيخ صقر بن محمد بن صقر القاسمي، وعدد من المسؤولين.

 

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