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النعيمي وعبدالله بن زايد يعزيان في وفاة عبدالله المهيري لفقيد

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النعيمي وعبدالله بن زايد يعزيان في وفاة عبدالله المهيري لفقيد النعيمي وعبدالله بن زايد يعزيان في وفاة عبدالله المهيري لفقيد

قدم صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان أمس واجب العزاء في وفاة المغفور له بإذن الله عبدالله سعيد حارب المهيري، وذلك بمنزل العائلة في منطقة الخوانيج بإمارة دبي.

كما قدم العزاء إلى جانب سموه.. سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، والشيخ راشد بن حميد بن راشد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط بعجمان، وعبدالله أمين الشرفا المستشار بديوان حاكم عجمان، ويوسف النعيمي مدير عام التشريفات والضيافة، وطارق بن غليطة مدير مكتب صاحب السمو حاكم عجمان، وعدد من كبار المسؤولين بالدولة.

وأعرب صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عن صادق عزائه ومواساته إلى الدكتور سعيد عبدالله حارب، وأحمد عبدالله حارب، وذوي الفقيد، داعياً الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

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