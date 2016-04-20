محمد بن زايد يبحث التعاون مع وزير الدفاع الأميركي

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، في قصر الشاطئ أمس، آشتون كارتر وزير الدفاع الأميركي الذي يقوم بزيارة للبلاد حاليا ضمن جولة له في المنطقة، ورحب سموه بوزير الدفاع الأميركي والوفد المرافق له، وبحث معه علاقات التعاون بين البلدين الصديقين وسبل تعزيزها وتطويرها وبشكل خاص تعاون البلدين في الشؤون العسكرية والدفاعية.

وتطرق الحديث خلال اللقاء إلى الجهود الدولية المبذولة في محاربة التطرف والعنف والجماعات الإرهابية، ومستوى التنسيق والتعاون الدولي لدعم هذه الجهود، ومساهمة البلدين فيها من أجل القضاء على خطر الإرهاب وتنظيماته الإجرامية التي تهدد أمن واستقرار المنطقة.

وبحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان والوزير الأميركي التعاون والتنسيق المشترك بين البلدين في القضايا التي تدعم الأمن والاستقرار وتعزز السلام في المنطقة ورؤى البلدين حولها.

كما تطرق الجانبان إلى عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك وتبادلا الرأي ووجهات النظر حول آخر المستجدات في المنطقة.

حضر اللقاء معالي محمد بن أحمد البواردي وزير دولة لشؤون الدفاع، وخلدون خليفة المبارك رئيس جهاز الشؤون التنفيذية، والفريق الركن حمد محمد ثاني الرميثي رئيس أركان القوات المسلحة، والفريق الركن جمعة أحمد البواردي الفلاسي مستشار صاحب السمو نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، ويوسف مانع العتيبة سفير الدولة لدى الولايات المتحدة الأميركية، ومحمد مبارك المزروعي وكيل ديوان ولي عهد أبوظبي.

كما حضر اللقاء باربارا أليف سفيرة الولايات المتحدة لدى الدولة والوفد المرافق لوزير الدفاع الأميركي.