محمد بن راشد: التميز أصبح ثقافة وقوة محركة للتطور وعاملاً أساسياً لغد أفضل

كرم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وإلى جانبه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، وبحضور سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، وسمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات، الجهات والأفراد وفرق العمل المتميزين الفائزين بجوائز برنامج دبي للأداء الحكومي المتميز في دورته الـ 19.

وأثنى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، على جهود فريق عمل البرنامج، وهنأ سموه الفائزين من جهات وفرق عمل وأفراد، واعتبر أن مسيرة التميز والإبداع التي قطعت فيها دوائر حكومة دبي شوطاً كبيراً عمره 19 عاماً، هي مسيرة دولة الإمارات عموماً، التي تسير حكوماتها على نفس الطريق وبخطى ثابته للوصول إلى الأهداف الوطنية العليا، وفي مقدمتها إسعاد الناس وتوفير أرقى الخدمات لهم في الوزارات والمؤسسات والدوائر الحكومية الاتحادية والمحلية.وخاطب سموه المسؤولين الكبار في دوائر حكومة دبي بالقول:

»أرى بعض المسؤولين قد تراخوا هذا العام ولم يحققوا نتائج إيجابية على صعيد التنافس الحكومي اعتقاداً منهم أنهم وصلوا القمة وتوقفوا عن المثابرة والتطوير في عملهم، وهذا اعتقاد خاطئ وعليهم ابتداء من اليوم وحتى الدورة العشرين من برنامج دبي للأداء الحكومي المتميز أن يعملوا جاهدين لتطبيق منظومة الجيل الرابع للتميز الحكومي المعمول به في الحكومة الاتحادية«. ووجه سموه منسق عام البرنامج باتخاذ الخطوات التنفيذية لتنفيذ أمر سموه.

ودوّن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، في صفحته عبر "تويتر" تغريدة بهذه المناسبة: »شهدتُ توزيع جوائز دبي للأداء الحكومي المتميز، دوائر مبدعة، وجنود مجهولون وأفكار ومبادرات خلاقة كرمناها«، وتابع سموه: »برامج التميز أصبحت ثقافة وقوة محركة للتطور وعاملاً أساسياً في التغيير نحو غد أفضل لكافة جهاتنا الحكومية، ألف مبروك لجميع الناجحين وقادة التغيير«، واختتم سموه: »يكمل برنامج دبي عشرين عاماً السنة القادمة، وأمرنا بانتقال دوائر دبي للجيل الرابع من برامج التميز استعداداً لمرحلة جديدة من العمل الحكومي«.

وكان الاحتفال بدأ في مركز دبي التجاري العالمي صباح أمس بالسلام الوطني ثم اعتلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم راعي الحفل والتميز منصة التكريم، وإلى جانبه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، حيث كرم سموه الفائز بفئة الموظف الحكومي الجديد المتميز .

والتي حصل عليها محمد يوسف المري من الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب، ثم الموظفة الجديدة المتميزة والتي فازت بها نعيمة سعيد النعيمي من جمارك دبي وكذلك الموظف المتميز في الوظائف المتخصصة، وفازت بها حمدة محمد أهلي من النيابة العامة.

كما شمل التكريم الموظف الميداني المتميز والتي فاز بها أحمد عبدالله من جمارك دبي والموظفة المتميزة في قطاع التقنية والهندسة وفازت بها مريم خميس سالمين من هيئة كهرباء ومياه دبي، وفئة الإداري المتميز وفاز بها فيصل يعقوب البلوشي من الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب.

وكذلك فئة التميز الإداري وفازت بها دائرة السياحة والتسويق التجاري عن مشروع »بوابة التصاريح الإلكترونية«، وفئة المشروع الفني والتقني المتميز وفازت بالجائزة هيئة الطرق والمواصلات وفئة المشروع الحكومي المشترك وفازت بها كل من عيادة العيون المتنقلة في هيئة الصحة وهيئة الطرق والمواصلات ومؤسسة نور دبي.

فرسان العنوان

أما فئة فريق العمل المشترك فقد فاز بها فرسان فندق العنوان من الإدارة العامة للدفاع المدني في دبي، وعن فئة التميز المؤسسي والجهة الحكومية الأصدقاء لذوي الإعاقة فازت القيادة العامة لشرطة دبي، وعن فئة الجهة الحكومية المتميزة مالياً ذهبت الجائزة لهيئة كهرباء ومياه دبي، وعن جائزة أفضل نتائج لقياس السعادة فازت غرفة تجارة وصناعة دبي، فيما فاز مركز الإحصاء في جائزة أكثر جهة حكومية أسهمت في إسعاد موظفيها.

أما فئة الجهة الحكومية المتميزة بالتحول الذكي ففازت بها القيادة العامة لشرطة دبي، وفازت هيئة كهرباء ومياه دبي بجائزة الجهة الحكومية المتميزة في الاتصال الحكومي، فيما فازت مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف بجائزة الجهة الراعية للإبداع ضمن مبادرة »إبداع« لصاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي.

أما جائزة الفكرة المبدعة ضمن المبادرة فذهبت إلى بلدية دبي، وذهبت جائزة نظام الفصل الذكي إلى هيئة كهرباء ومياه دبي، ونالت جمارك دبي جائزة نظام التفتيش الجمركي الذكي، فيما ذهبت جائزة مؤشر دبي للابتكار إلى غرفة تجارة وصناعة دبي، وجائزة البوابة الافتراضية كانت من نصيب هيئة الطرق والمواصلات.

وعن فئة القائد المبدع المستحدثة في البرنامج ففاز بالجائزة سليمان عبدالكريم رستم من الإدارة العامة للدفاع المدني، وكانت جائزة الموظف المبدع من نصيب الموظفين سالم محمد من الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب، وراشد حمدان من القيادة العامة لشرطة دبي، وعامر ياسين من هيئة الطرق والمواصلات.

كما فازت هيئة كهرباء ومياه دبي التي تصدرت القائمة بعدد الجوائز، بجائزة الجهات الحكومية الكبيرة المتميزة، فيما خطفت جمارك دبي جائزة فئة الجهات الحكومية المتوسطة المتميزة، وفازت مؤسسة دبي لمشاريع الطيران الهندسية بجائزة الجهة التي حققت أكبر نسبة تحسين في الأداء الحكومي.

جنود مجهولون

وكرم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الجنود المجهولين من الموظفين الذي يعملون في عدد من الجهات الحكومية بصمت وإخلاص وهم وراء الكواليس، ثم قام فريق عمل برنامج دبي للأداء الحكومي المتميز بالسلام على صاحب السمو راعي الحفل والإبداع والتقطت لسموه معهم الصور التذكارية.

حضر الاحتفال معالي الفريق ضاحي خلفان تميم نائب رئيس الشرطة والأمن العام بدبي، وخليفة سعيد سليمان مدير عام دائرة التشريفات والضيافة في دبي، وحشد من رؤساء ومديري المؤسسات والدوائر الحكومية المحلية وجمهور غفير من موظفي حكومة دبي.

محاور رئيسية

تهدف منظومة الجيل الرابع من منظومة التميز الحكومي التي وجه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي،رعاه الله، الجهات الحكومية لتطبيقها إلى الارتقاء بالعمل الحكومي على أسس ومعايير مبتكرة، ترتكز على النتائج المحققة كأساس للتميز في الخدمات الحكومية، ضمن 3 محاور رئيسة، هي تحقيق الرؤية، والابتكار، والممكنات.