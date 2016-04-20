أخبار عاجلة

تحذير شديد اللهجة من الأرصاد بشأن طقس الغد.. سقوط أمطار ونشاط للرياح وتدهور الرؤية على الطرق بالمناطق التالية -
مساء dmc - لقاء مع أحد الناجين من تفجير كنيسة مارجرجس وهو متمسك بأشلاء ضحايا الكنيسة -
مساء dmc - السيدة / جيهان السادات : لا أحد يطلب الصلح مع الإخوان هم " الإخوان القتلة " -
ننشر أول صورة للطفلة شهيدة المرقسية بالإسكندرية -
النيابة العامة توضح المواد المستخدمة في تفجير كنيسة مار جرجس بمدينة طنطا -
"قومي المرأة" ينعي أول شهيدة من الشرطة النسائية في تاريخ الداخلية -
بدء اجتماع مجلس الدفاع الوطني.. وقرار هام وعاجل من «السيسي» رداً على تفجيرات اليوم -
"حقيبة لاب توب" تثير ذعر المارة بشارع الهرم -
إقالة مدير أمن الغربية في أعقاب التفجير الإرهابي في كنيسة مار جرجس -
مساء dmc - الرئيس السيسي : الإرهاب الغادر يستهدف الوطن بأقباطه ومسلميه ولن ينال من عزيمة المصريين -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الإمارات العربية

بلدية دبي: شراب الشعير في الأسواق المحلية مطابق للمواصفات

Google+ Print
بلدية دبي: شراب الشعير في الأسواق المحلية مطابق للمواصفات بلدية دبي: شراب الشعير في الأسواق المحلية مطابق للمواصفات

أكدت إدارة سلامة الغذاء في بلدية دبي أن الأغذية والمشروبات الموجودة في الأسواق المحلية تخضع للرقابة الدورية بما في ذلك الفحص المخبري لضمان مطابقتها للمواصفات المعتمدة، وبناءً عليه يكون شراب الشعير الخالي من الكحول والموجود في الأسواق المحلية مطابقاً للمواصفات الإماراتية.

ضوابط

وأشارت إلى أن المعلومات التي تناولتها شائعات انتشرت عبر مواقع إلكترونية أخيراً حول شراب الشعير، عارية من الصواب منوهة بأن البلدية هي جهة تنفيذية للتشريعات الاتحادية وليست جهة شرعية، فمسائل الحلال والحرام يتم البت فيها عن طريق الجهات المختصة مثل دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري، أما بخصوص المنتجات الغذائية..

والتي قد تحتوي على نسب من الكحول الايثيلي فيلزم التنويه بأن كل المنتجات الغذائية التي تحتوي على سكريات ومواد كربوهيدراتية قد يكون فيها نسبة ضئيلة من الكحول بشكل طبيعي، وقد حددت هيئة المواصفات النسب القصوى للكحول في تلك الأغذية.

توازن

ودعت إدارة سلامة الغذاء في بلدية دبي الجمهور إلى التوازن في تناول الغذاء بشكل عام وعدم الإفراط أو التركيز على تناول منتج معين، مع ضرورة التنويع في مصدر ونوعية المنتجات، لأن كثيراً من المواد المفيدة والسليمة قد تضر بالصحة إذا أكثر من تناولها، مؤكدة أنها لا تهدف بأي شكل من الأشكال إلى الترويج أو الإضرار بأي منتج غذائي أو علامة تجارية محددة، إنما تهدف إلى توضيح الحقائق للجمهور والتقليل من آثار نشر الشائعات غير الصحيحة على حياتهم.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية