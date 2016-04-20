«حمدان التعليمية» تحتفل اليوم بـ18 عاماً من الريادة والتميز

تحتفل جائزة حمدان بن راشد آل مكتوم للأداء التعليمي المتميز اليوم بمرور18 عاماً من الريادة والتميز في خدمة القطاع التعليمي محلقة في فلك الإبداع والابتكار الذي أصبح مطلباً أساسياً ضمن سياسة الدولة ووفقاً لتوجيهات القيادة الرشيدة.

ومنحت الجائزة فرصاً ذهبية للتربويين والمختصين وأولياء الأمور للمشاركة في تغيير الواقع التعليمي، واستطاعت أن تقدم معطيات علمية وتدعم مسيرتها التنموية وتخدم تطوير القطاع التعليمي.

ويتزامن مع هذه الدورة جائزة حمدان ـ اليونسكو لمكافأة الممارسات والجهود المتميزة لتحسين أداء المعلمين «والتي تهدف لدعم وتشجيع وإفادة العاملين على تعزيز أداء وفعالية المعلمين في سبيل تحقيق أهداف التعليم للجميع، كما أعطت الأولوية للبلدان النامية وكذلك الجماعات المهمشة والمحرومة على نطاق العالم».

وسوف الجائزة تسهم أيضاً في تيسير تشاطر ونشر الممارسات المتميزة المتعلقة بالمعلمين على الصعيد العالمي.

وبدورها تعكس جائزة حمدان بن راشد آل مكتوم للأداء التعليمي المتميز توجيهات القيادة السياسية الرشيدة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظة الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وإخوانهم أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات.

ولقد كان هم راعي الجائزة سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي، وزير المالية أن تحقق الجائزة أهدافها وأن تكون برنامجاً لتطوير الأداء التعليمي، وأن تخرج من النطاق المحلي إلى النطاق الخليجي ومن ثم العربي، وحققت ذلك وطرحت مبادرات عدة منها إطلاق جائزة لأفضل الممارسات الدولية للتعليم.

وترصد الجائزة تطورها ونجاحاتها وإنجازاتها وأثرها في الميدان وحصاد التميز عاماً تلو عام، وما حققته بذلك الغاية النبيلة التي أرادها سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم من تأسيس هذه الجائزة ورعايتها، دعماً منه لإرساء نظام تربوي عالي الجودة متميز الأداء قادر على تخريج كفاءات وطنية مزودة بالخبرة والمهارة تقود المجتمع إلى مستقبل واعد ونهضة تنموية شاملة، وإنشائها لمركز الموهوبين والتعريف بخططه وخدماته وإنجازاته..

وبالقفزة النوعية التي أقدم عليها بتطبيق خطة وطنية شاملة وفريدة من نوعها لاكتشاف ورعاية الموهوبين في الدولة، وإلقاء الضوء على الانتشار الدولي من خلال الجائزة التعليمية الدولية، وبيان الأثر الميداني للجائزة وانعكاسها على الفئات المختلفة من طلبة ومعلمين وإدارات مدرسية وموجهين وسائر الفئات الأخرى.

وتعتزم الجائزة اليوم تتويج فائزي جائزة حمدان بن راشد للأداء التعليمي المتميز على المستوى المحلي والخليجي والعربي وسط حشد من الوسط التربوي وأولياء الأمور في مركز دبي التجاري العالمي.

تتويج 3 مؤسسات بجائزة حمدان - اليونسكو في فرنسا 5 أكتوبر

حددت جائزة حمدان بن راشد آل مكتوم ـ اليونسكو لمكافأة الممارسات والجهود المتميزة لتحسين أداء المعلمين موعد تتويج فائزي الدورة الرابعة في 5 أكتوبر المقبل في مقر منظمة "يونسكو" بفرنسا، وفازت بالجائزة 3 مؤسسات وهي: مؤسسة الرؤية عن مشروع «تعليم المعلمين» في كمبوديا، وجامعة مالايا عن مشروع «تعليم المواطنة البيئية» ماليزيا، ومؤسسة (DAPP) عن مشروع «تدريب المعلمين أثناء الخدمة» في مالاوي.

دعم وتعزيز

وأنشأ سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي، وزير المالية الجائزة الدولية في عام 2008 لدعم وتعزيز مستويات التعليم وتحسين جودة التعلّم؛ في سبيل تحقيق أهداف «التعليم للجميع»، والتي تعد واحدة من أولويات اليونسكو، وتُمنَح الجائزة مرة كل سنتين لثلاثة فائزين ممن تهدف مشاريعهم إلى تقديم ممارسة تربوية متميزة تسهم في تحسين أداء وفعالية المُعلمين في مختلف أنحاء العالم.

وبدعم سخي من قبله تصل قيمة الجائزة إلى 300 ألف دولار أميركي ويتم تقسيمها بالتساوي بين الفائزين الثلاثة، ويمكن الترشُّـح للجـائزة من قبل الأفراد الممثِّلين لمنظمات أو مؤسسات دولية ووطنية، حكومية أو غير حكومية، إلى جانب المؤسسات التعليمية أو البحثية، والهيئات والجمعيات المحلية والوطنية والإقليميـة، ولا يمكن الترشح أو التقدم للجائزة من قبل الأفراد.

ومددت منظمة اليونسكو شراكتها مع جائزة حمدان بن راشد الدولية - لليونسكو لـ 6 سنوات مقبله، وخاصة أن المنظمة رصدت جميع الجوائز التي تربطها بها شراكة على مستوى العالم.

ورأت أن جائزة حمدان من أبرز الجوائز عالمياً التي وضعت مسارات واضحة ممنهجة لتطوير التعليم ودعم مسيرة التميز في الميدان التربوي، في وقت ألغت المنظمة جوائز أخرى، ارتأت أنها لم تحقق أهدافها التربوية ولم تضيف لمسيرة تطوير التعليم على المستوى العالمي.

ريادة

وترتقي الجائزة بشكل لافت نحو الحفاظ على ريادتها في قيادة التميز التعليمي، وتسير في اتجاهها الصحيح نحو توفير الدعم وتشجيع المعلمين على تعزيز أدائهم في سبيل تحقيق الجودة التعليمية، وتهدف الجائزة إلى دعم وتشجيع وإفادة العاملين على تعزيز أداء وفعالية المعلمين في سبيل تحقيق أهداف التعليم للجميع.