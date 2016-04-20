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توقعات الأبراج ليوم الأربعاء الموافق 20 أبريل

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توقعات الأبراج ليوم الأربعاء الموافق 20 أبريل توقعات الأبراج ليوم الأربعاء الموافق 20 أبريل

برج الأسد الأربعاء 20/4/2016
>الأسد على الصعيد المهني:
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لا يمكن أن تترك أى أمر دون جدال واسع، قد يأخذ منك جهداً ذهنياً وعصبياً كبيراً، حتى إن كان هذا الأمر بسيطاً، والمحيطين بك فى نطاق العمل أدركوا هذه النقطة جيداً، فبالرغم من إنك تصلح لتكون شخصية قيادية مميزة، إلا أن القائد لا يجادل بهذا الشكل، ولا يتشبث برأيه بهذه لطريقة، تحتاج فقط إلى المرونة فى التعامل واستيعاب آراء الآخرين والتعامل معها دون عناد.

على الصعيد العاطفى:
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يبدو أن صفى العناد التى تسيطر على طبيعة مولود الدلو هى المتحكم الأول فى علاقتك بشريك حياتك، لذلك تعانى دائماً من مشكلات مع الحبيب بسبب عدم قدرتك على التعامل مع مواقفه ومشاعره كما هى، دون أن تخلطها بأفكارك و آرائك التى تعتقد أن الجميع يحاول أن يفرض سطوته و أفكاره عليك، ربما أنت تعتقد ذلك لأنك أول من تفعله مع الأشخاص.

برج الأسد على الصعيد الصحي:
>

الالتزام بتعليمات الطبيب شىء جيد جداً، والحرص من الإصابة بالأمراض شىء جيد أيضاً، لكن وهم الإصابة بأى مشكلات صحية ، والتعامل مع أمور بسيطة على إنها مشكلات كارثية، يأخذ منك أكثر مما يعطيك، عليك بالإتزان فى النواحى الصحية ابتعد عن الإهمال و عن الوهم أيضاً.

توقعات علماء الفلك لبرج الأسد:
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يتوقع علماء الفلك لمولود برج الأسد أن يعيش فترة مستقرة فى حياته، خاصة أن الأشخاص المحيطين به فى محيط عمله بدئوا أن يتعاملوا مع طباع مولود الأسد بشكل عادى واعتادوا عليها، لكن المشكلات مع شريك حياتك ربما تكون هى مصدر القلق البسيط هذه الفترة.

حظك اليوم برج الثور الأربعاء 20/ 4/2016
>برج الثور على الصعيد المهني:
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لا تحب التعامل مع جميع الأشخاص لمحيطين بكن على الرغم من طبيثعتك الاجتماعية، لكن أصحاب الأفكار التى لا تتفق مع آرائك فى بعض نواحى العمل، يسببون لك مصدر دائم للإزعاج ولذلك تحاول دائماً الابتعاد عن أماكن تواجدهم، و تنتهى دائماً المواقف التى تجمعك بهم، بكلمات سخيفة تطلقها كعادتك للتعبير عن رأيك فيهم.

على الصعيد العاطفي:
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تكره الروتين وتفضل دائماً الحرية والتواجد مع الأصدقاء دائماً، لكن هناك بعض الأمور لا يمكن أن تطبق فيها ذلك من أبرزها حياتك العاطفية، عدم التأكد من مشاعرك تجاه شخص معين تلزمك بعدم الدخول فى حياة هذا الشخص أو محاولة إقامة علاقة عاطفية معه، تأكد من مشاعرك أولاً ثم حدد خطواتك الجادة و شكل العلاقة التى تناسب طباعك.

برج الثور على الصعيد الصحي:
>

تحافظ على صحتك النفسية دائماً بالسفر والاستجمام، وأخذ قسط من الراحة من ضغوط العمل والحياة بشكل منظم، مما ينعكس على حالتك النفسية التى غالباً تتحسن بمجرد الجلوس على البحر واستنشاق الهواء الطلق، مع الأصدقاء و أجواء الضحك والمزاح .

توقعات علماء الفلك لبرج الثور:
>

يتوقع علماء الفلك لمولود برج الثور أن يعيش فترة مستقرة فى حياته، يتعامل فيها بطبيعة مولود الثور المحبة للحياة والحرية، والابتعاد عن الأجواء الروتينية فى كل شىء، مهما كان بسيط، والسفر والبحر هم سلاحه لمقاومة الحالة المزاجية السيئة والمحافظة على استقرار الحالة الصحية.

برج الجدى حظك اليوم الأربعاء 20/4/2016
>برج الجدى على الصعيد المهني:
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تحاج إلى أجازة لترتاح من حالة الإجهاد الذهنى التى عشتها فى الفترة الماضية، خاصة أن هذه الأيام تسيطر عليك ملامح الطاقة السلبية التى تمنعك من تنفيذ عدد من المهام الخاصة والأفكار التى طرحتها من قبل ولاقت استحسان كبير من رؤسائك،تعتبر الأجازة هى الحل الأمثل لك لتعود إلى ريادتك فى العمل وتحقق هدفك فى الخطة التى رسمتها للفترة القادمة.

برج الجدى على الصعيد العاطفى:
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أنت بحاجة إلى معايشة الأجواء الرسمية التى جمعتك بشريك حياتك من عدة سنوات، فأنت من الشخصيات التى تمل سريعاً من روتين حياتها، وربما المرحلة الحالية التى تشعر فيها بفتور العلاقة بينكما، يرجع سببها إلى عدم تواجد اللحظات الرومانسية بكثرة بينكم مثل سابق، حاول أن تجدد من شكل العلاقة و عش لحظات رومانسية جنونية حالمة.

برج الجدى على الصعيد الصحى:
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حالتك الصحية مستقرة ولا تعانى من اى أعراض مرضية، سوى بعض الإرهاق الذى من الممكن أن ينتهى سريعاً بمجرد أن تحصل على أجازة، وتعود إلى ممارسة الرياضة، لأنها ستغير من حالتك المزاجية بشكل تام، وستزيد من حماسك.

توقعات علماء الفلك لبرج الجدى:
>

يتوقع علماء الفلك لمولود برج لجدى أن يعيش فترة هامة فى حياته يحتاج فيها إلى إعادة تصفية ذهنه واستعادة طاقته ليستكمل نشاطه المهنى، وعن الحالة العاطفية فقط تحتاج إلى إعادة إحياء اللحظات الرومانسية بينكم، لتنعم بعلاقة عاطفية هادئة.

حظك اليوم الأربعاء 20/4/2016
>برج الجوزاء على الصعيد المهني:
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أنت من الشخصيات التى تتميز بالذكاء الشديد خاصة فى النواحى المهنية، لكن قراراتك المندفعة فى كثير من الأحيان ، و الآراء المتغيرة دائماً تجعل المحيطين بك يأخذون عنك انطباعاً سيئاً، وبالرغم من إنك تملك من الصفات ما يؤهلك لتولى المناصب القيادية، لكن ذلك يتطلب منك أن تعيد النظر فى العديد من الصفات السيئة التى تسيطر عليك فى بعض الأحيان.

على الصعيد العاطفى:
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تمتاز برومانسيتك الشديدة وطيبة قلبك، إلا أن ترددك الدائم وعدم الاستقرار على موقف معين، بالإضافة إلى حالتك المزاجية السيئة يتسببون فى الكثير من المشكلات بينك وبين شريك حياتك، فلا تعتقد أن شريك حياتك ستيحمل تغيراتك النفسية التى تحدث أكثر من مرة فى ساعات قليلة، تعامل مع هذه الأمور بشكل أكثر مرونة وحاول أن تتحكم فى أعصابك وتصرفاتك.

برج الجوزاء على الصعيد الصحي:
>

تتعامل مع المشكلات الصحية بشكل سطحى إلى أبعد الحدود، لا يمكن أن تتوقع ما هو قادم على الصعيد الصحى، بسبب إهمالك المبالغ فى صحتك، تعانى من عدد من المشكلات لكنك لا تستطيع أن تعالجها، بسبب عدم التزامك بأى من العادات الصحية فى حياتك بشكل عام وخاصة فى الناحية الغذائية.

توقعات يتوقع علماء الفلك لمواليد برج الجوزاء:
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يتوقع علماء الفلك لمولود برج الجوزاء أن يعيش فترة غير مستقرة فى حياته، بسبب عدم استيعابه أن المحيطين به غير مضطرين لتحمل تغيراته المزاجية وانفعالاته الدائمة، خاصة أن الظروف العملية والعلاقات العاطفية لا تقوم على طرف واحد يتحمل أعباء العلاقة فقط، فلابد من إيجاد حل لهذه المشكلات حتى يتأقلم على حياته مع الأشخاص بشكل أبسط.

حظك اليوم الحمل ليوم الأربعاء 2016/4/20
>حظك اليوم لبرج الحمل :
>حظك لبرج الحمل على الصعيد المهني:
>

راحة نفسية كبيرة سيتعرض لها ابناء هذا البرج على مستوى العمل، فمزيد من التألق والحضور وقدرة على المشاكل ستجعله مميز جداً عن باقية زملائه وستجعله الشخص الأفضل بالنسبة لرؤسائه.

حظك لبرج الحمل على الصعيد العاطفى:
>

الحب سيغزوا حياتهم، ولأول مرة سيشعرون بحالة كبيرة من التحسن على مستوى علاقاتهم العاطفية، ويستطيعون التعبير عن حبهم لشركاء حياتهم.

حظك لبرج الحمل على الصعيد الصحى:
>يفضل أن يستمعوا لتعليمات الطبيب جيداً دون أى تقصير حتى لا يقعوا فى مشاكل صحية كبيرة .

توقعات علماء الفلك لبرج الحمل :
>

راحة نفسية كبيرة سيتعرض لها ابناء هذا البرج على مستوى العمل، فمزيد من التألق والحضور وقدرة على المشاكل ستجعله مميز جداً عن باقية زملائه وستجعله الشخص الأفضل بالنسبة لرؤسائه.

حظك اليوم الأربعاء 20/4/2016
>برج الحوت على الصعيد المهني:
>

أنت إنسان متحمل للمسئولية بشكل كبير وذلك يضعك دائمًا فى ضغط وتوتر ويؤدى بك إلى بعض التصرفات العصبية التى قد تزعج اصدقائك فى محيط العمل منك خاصة إن كنت فى موضع قوة أو إدارة حاول أن تتمالك اعصابك حتى لا تصنع من حولك الأعداء.

برج الحوت على الصعيد العاطفى:
>

لا تعلق قلبك بمن لا يستحقه ولا تدخل فى علاقات غير محسوبة سوف تؤدى إلى مزيد من الوجع والانكسارات عليك أن تستمع لصوت عقلك فقط هذه الأيام هو من سيرشدك للطريق الصحيح.

برج الحوت على الصعيد الصحي:
>تعانى من السمنه ولا تستطيع السيطرة على وزنك هذه الأيام يبدو أنك بحاجة ماسة إلى التزام حمية غذائية ولكن لا تقسى كثيرًا على نفسك حتى لا تتراجع عنها كعادتك.

توقعات علماء الفلك لبرج الحوت:
>

دائمًا ما تتغلب عاطفتك على قلبك فى كل قراراتك عليك أن تحذر كثيرًا هذه الأيام وتستمع إلى صوت عقلك بدءً من اليوم. العصبية والتوتر غير مفيد فى مجال العمل عليك تمالك أعصابك بقدر الامكان

حظك اليوم الدلو ليوم الأربعاء 2016/4/20
>حظك اليوم لبرج الدلو :
>حظك لبرج الدلو على الصعيد المهني:
>على الرغم من حالة التراجع التى يعيشها أبناء هذا البرج إلا أنهم كانوا ومازالوا على قدر كبير من الطاقة والقوة للتخلص من اى مشكلة تواجههم فى العمل، كما انهم سيعودون قريبا جدا إلى مستواهم الطبيعى .

حظك لبرج الدلو على الصعيد العاطفى:
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يعيشون حالة من الرغد والاستمتاع بالحياة العاطفية والرومانسية، فأخيرا شريك حياتهم سيشعر بهم وسيلقى على مسامعهم كلمات الغزل التى طالما تمنوا سمعها.

حظك لبرج الدلو على الصعيد الصحي:
>

يجب أن يلتزم هذا البرج بتعليمات الطبيب حتى لا يقع فى مشاكل صحية هو فى غنى عنها.

توقعات علماء الفلك لبرج الدلو :
>

على الرغم من حالة التراجع التى يعيشها أبناء هذا البرج إلا أنهم كانوا ومازالوا على قدر كبير من الطاقة والقوة للتخلص من اى مشكلة تواجههم فى العمل، كما انهم سيعودون قريبا جدا

حظك اليوم الأربعاء 20/ 4/2016
>برج السرطان على الصعيد المهني:
>

قد يعرض عليك فرصة عمل جديدة أو تأتى فرصة للدراسة بالخارج التغيير مطلوب لا تخشى من اتخاذ القرارات الحاسمة اذا اقتضت الضرورة فقد تنتقل إلى مرحلة أخرى تغير من حياتك بالكامل نحو الأفضل.

على الصعيد العاطفى:
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قد تعانى من بعض المشاكل غير المتوقعة فى علاقتك مع الشريك عليك الصبر تمامًا فى تلك المرحلة وإلا سوف تنقلب بآثار سلبية بشكل كبير قد تدمر العلاقة تمامًا وسوف تندم كثيرًا بعد فوات الأوان.

برج السرطان على الصعيد الصحي:
>

صحتك جيدة إلى حد كبير هذه الأيام ولكن يبدو أن بحاجة إلى اتباع نظام غذائى صحى فتناولك للطعام خارج المنزل كثيرًا قد يعرضك لوعكات صحية مفاجئة أنتَ فى غنى عنها.

توقعات علماء الفلك لبرج السرطان:
>

التغيير مطلوب وجيد لا تتردد فى اتخاذ القرارات الحاسمة نحو انتقالك لمراحل وأماكن أخرى عليك التحلى بروح المغامرة واكتشاف الأفاق الجديدة. اليوم قد يحمل لك مفاجئة سعيدة غير متوقعة من شخص عزيز على قلبك

حظك اليوم ليوم الأربعاء 2016/4/20
>حظك اليوم لبرج العذراء :
>حظك لبرج العذراء على الصعيد المهني:
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للأسف بعض المشاكل ستصاحب أبناء هذا البرج وستجعله يشعر بناه يعيش أسواء أيام حياته خاصة بالنسبة للحياة العملية، لكن لا داعى للقلق فهى مجرد سحابة وستمر مرور الكرام، وسيعودوا إلى مستواهم الطبيعى.

حظك لبرج العذراء على الصعيد العاطفى:
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بالنسبة للحياة العاطفية فبرج العذراء من الأبراج العاطفية التى لا يمكن أن تعيش حياتها بدون أن تشعر بالحب وتتمتع بلذته، لذلك يجب أن يبتعدوا عن أى مشاكل تؤثر على حياتهم العاطفية .

حظك لبرج العذراء على الصعيد الصحي:
>

يجب أن يتبعوا تعليمات الطبيبى ويبتعدوا عن أى مجهود زهنى قد يضر بصحتهم .

توقعات علماء الفلك لبرج العذراء :
>

بعض المشاكل ستواجه أبناء هذا البرج على مستوى حياتهم العملية لذلك يجب أن يكونوا أكثر حرصاً وحذراً ويكونوا أكثر هدوءا أيضاً.

حظك اليوم العقرب ليوم الأربعاء 2016/4/20
>حظك اليوم لبرج العقرب :
>حظك لبرج العقرب على الصعيد المهني:
>

العديد من الأخبار الجيدة الحسنة والتقدمات فى مستوى العمل سيتعرض لها ابناء ، لذلك يجب أن يعترفوا بان الحظ سيدير وجهه لهم أخيرا وستبتسم لهم الأيام، وسيحصدون نتائج تعبهم. .

حظك لبرج العقرب على الصعيد العاطفى:
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بالنسبة للحب سيتعايش برج العقرب مع المشاكل التى واجهت برجه فى الأيام السابقة والتى كان سببها الشك والغيرة ، وسيضع كل ظنونه وشكوكه على جانبه وسيشعر لذة الحياة أخيرا .

حظك لبرج العقرب على الصعيد الصحي:
>

مزيد من المشاكل الصحية والتى كان سببها التوتر فى الفترات السابقة ستحل تماماً وسوف يكون لا وجود لها على الاطلاق .

توقعات علماء الفلك لبرج العقرب :
>

مزيد من الانتصارات سيحققها ابناء هذا البرج على كافة المستويات خاصة العاطفى الذى سيعود مرة اخرى ليمارس دوره به ، وبالنسبة للعمل فسيحققون فيه ما أرادوا تحقيقه .

حظك اليوم برج القوس الأربعاء 20/ 4/2016
>برج القوس على الصعيد المهني:
>

الضغط الكبير قد يجبرك على اتخاذ قرارات متهورة فى عملك مثل الاستقالة عليك أن تتحمل ولا تنجرف نحو القرارات الغير محسوبة التى قد تندم عليها أشد الندم بعد فوات الأوان ركز فى عملك وتغاضى عن أى ضغوطات خارجية.

على الصعيد العاطفى:
>

تعانى من بعض الممل فى علاقتك مع الشريك وان لم تحاولوا إعادة الروح إلى قصة حبكم مرة أخرى قد يؤدى هذا الملل إلى تدمير العلاقة بالكامل، مفاجئة بسيطة بأقل التكاليف والوقت قد تسعدكم كثيرًا

برج القوس على الصعيد الصحي:
>

يحذرك الفلك من وعكة صحية مفاجئة بسبب التقلبات الجوية هذه الأيام عليك الحذر واتخاذ كل التدابير الوقائية اللازمة ولا تأخذ أى أدوية من تلقاء نفسك فى حالة الشعور بأى آلام.

توقعات علماء الفلك لبرج القوس:
>

رغم كل الضغوطات التى تتعرض لها إلا أن روح التفاؤل لا تغادرك عليك أن تستمر فى ذلك وتتجاهل كل الأشياء السلبية وسوف تصل إلى النجاحات التى تهدف إليها فى أقرب وقت.

حظك اليوم برج الميزان الأربعاء 20/4/2016
>برج الميزان على الصعيد المهني:
>

مشاكل غير متوقعة فى مجال العمل تبدء من اليوم سوف يتسبب فيه بعض الأشخاص الذين يغيرون من نجاحك وأنت تعتبرهم اصدقائك عليك الحذر جيدًا والتعامل بحرص ولا تعطى ثقتك لمن لا يستحقها.

على الصعيد العاطفى:
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عودة صديق أو حبيب غائب من فترة تدخل على قلبك الكثير من السعادة وتعيد لديك ذكريات أيام جميلة مضت. يبدو أن علاقتك بالعائلة ليست جيدة منذ فترة طويلة عليك أن تبدأ فى تحسينها من اليوم حتى لا تحدث مشاكل لا حاجة لها

برج الميزان على الصعيد الصحي:
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تعانى من الارق الشديد وتحتاج بشدة إلى نيل قسط من النوم الهادئ عليك أن تتناول المشروبات الساخنة التى تساعدك على ذلك أو تمارس بعض التمارين التأملية ولكن لا تتجه أبدًا إلى تناول الحبوب المنومة أو المهدئة.

توقعات علماء الفلك لبرج الميزان:
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هناك مشكلة كانت تقف عائق أمامك منذ فترة طويلة، ولم تستطع التوصل إلى حلول جذرية لها قد يساعدك بعض اصدقائك فى التوصل إلى حلول منطقية، عليك فقط أن تحكم صوت عقلك وسوف يرشدك للطريق.

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