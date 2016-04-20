توقعات الأبراج ليوم الأربعاء الموافق 20 أبريل

حظك اليوم برج الأسد الأربعاء 20/4/2016

>الأسد على الصعيد المهني:

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على الصعيد العاطفى:

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برج الأسد على الصعيد الصحي:

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توقعات علماء الفلك لبرج الأسد:

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حظك اليوم برج الثور الأربعاء 20/ 4/2016

>برج الثور على الصعيد المهني:

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على الصعيد العاطفي:

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برج الثور على الصعيد الصحي:

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توقعات علماء الفلك لبرج الثور:

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برج الجدى حظك اليوم الأربعاء 20/4/2016

>برج الجدى على الصعيد المهني:

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برج الجدى على الصعيد العاطفى:

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برج الجدى على الصعيد الصحى:

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توقعات علماء الفلك لبرج الجدى:

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برج الجوزاء حظك اليوم الأربعاء 20/4/2016

>برج الجوزاء على الصعيد المهني:

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على الصعيد العاطفى:

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برج الجوزاء على الصعيد الصحي:

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توقعات يتوقع علماء الفلك لمواليد برج الجوزاء:

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حظك اليوم الحمل ليوم الأربعاء 2016/4/20

>حظك اليوم لبرج الحمل :

>حظك لبرج الحمل على الصعيد المهني:

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حظك لبرج الحمل على الصعيد العاطفى:

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لا يمكن أن تترك أى أمر دون جدال واسع، قد يأخذ منك جهداً ذهنياً وعصبياً كبيراً، حتى إن كان هذا الأمر بسيطاً، والمحيطين بك فى نطاق العمل أدركوا هذه النقطة جيداً، فبالرغم من إنك تصلح لتكون شخصية قيادية مميزة، إلا أن القائد لا يجادل بهذا الشكل، ولا يتشبث برأيه بهذه لطريقة، تحتاج فقط إلى المرونة فى التعامل واستيعاب آراء الآخرين والتعامل معها دون عناد.يبدو أن صفى العناد التى تسيطر على طبيعة مولود الدلو هى المتحكم الأول فى علاقتك بشريك حياتك، لذلك تعانى دائماً من مشكلات مع الحبيب بسبب عدم قدرتك على التعامل مع مواقفه ومشاعره كما هى، دون أن تخلطها بأفكارك و آرائك التى تعتقد أن الجميع يحاول أن يفرض سطوته و أفكاره عليك، ربما أنت تعتقد ذلك لأنك أول من تفعله مع الأشخاص.الالتزام بتعليمات الطبيب شىء جيد جداً، والحرص من الإصابة بالأمراض شىء جيد أيضاً، لكن وهم الإصابة بأى مشكلات صحية ، والتعامل مع أمور بسيطة على إنها مشكلات كارثية، يأخذ منك أكثر مما يعطيك، عليك بالإتزان فى النواحى الصحية ابتعد عن الإهمال و عن الوهم أيضاً.يتوقع علماء الفلك لمولود برج الأسد أن يعيش فترة مستقرة فى حياته، خاصة أن الأشخاص المحيطين به فى محيط عمله بدئوا أن يتعاملوا مع طباع مولود الأسد بشكل عادى واعتادوا عليها، لكن المشكلات مع شريك حياتك ربما تكون هى مصدر القلق البسيط هذه الفترة.لا تحب التعامل مع جميع الأشخاص لمحيطين بكن على الرغم من طبيثعتك الاجتماعية، لكن أصحاب الأفكار التى لا تتفق مع آرائك فى بعض نواحى العمل، يسببون لك مصدر دائم للإزعاج ولذلك تحاول دائماً الابتعاد عن أماكن تواجدهم، و تنتهى دائماً المواقف التى تجمعك بهم، بكلمات سخيفة تطلقها كعادتك للتعبير عن رأيك فيهم.تكره الروتين وتفضل دائماً الحرية والتواجد مع الأصدقاء دائماً، لكن هناك بعض الأمور لا يمكن أن تطبق فيها ذلك من أبرزها حياتك العاطفية، عدم التأكد من مشاعرك تجاه شخص معين تلزمك بعدم الدخول فى حياة هذا الشخص أو محاولة إقامة علاقة عاطفية معه، تأكد من مشاعرك أولاً ثم حدد خطواتك الجادة و شكل العلاقة التى تناسب طباعك.تحافظ على صحتك النفسية دائماً بالسفر والاستجمام، وأخذ قسط من الراحة من ضغوط العمل والحياة بشكل منظم، مما ينعكس على حالتك النفسية التى غالباً تتحسن بمجرد الجلوس على البحر واستنشاق الهواء الطلق، مع الأصدقاء و أجواء الضحك والمزاح .يتوقع علماء الفلك لمولود برج الثور أن يعيش فترة مستقرة فى حياته، يتعامل فيها بطبيعة مولود الثور المحبة للحياة والحرية، والابتعاد عن الأجواء الروتينية فى كل شىء، مهما كان بسيط، والسفر والبحر هم سلاحه لمقاومة الحالة المزاجية السيئة والمحافظة على استقرار الحالة الصحية.تحاج إلى أجازة لترتاح من حالة الإجهاد الذهنى التى عشتها فى الفترة الماضية، خاصة أن هذه الأيام تسيطر عليك ملامح الطاقة السلبية التى تمنعك من تنفيذ عدد من المهام الخاصة والأفكار التى طرحتها من قبل ولاقت استحسان كبير من رؤسائك،تعتبر الأجازة هى الحل الأمثل لك لتعود إلى ريادتك فى العمل وتحقق هدفك فى الخطة التى رسمتها للفترة القادمة.أنت بحاجة إلى معايشة الأجواء الرسمية التى جمعتك بشريك حياتك من عدة سنوات، فأنت من الشخصيات التى تمل سريعاً من روتين حياتها، وربما المرحلة الحالية التى تشعر فيها بفتور العلاقة بينكما، يرجع سببها إلى عدم تواجد اللحظات الرومانسية بكثرة بينكم مثل سابق، حاول أن تجدد من شكل العلاقة و عش لحظات رومانسية جنونية حالمة.حالتك الصحية مستقرة ولا تعانى من اى أعراض مرضية، سوى بعض الإرهاق الذى من الممكن أن ينتهى سريعاً بمجرد أن تحصل على أجازة، وتعود إلى ممارسة الرياضة، لأنها ستغير من حالتك المزاجية بشكل تام، وستزيد من حماسك.يتوقع علماء الفلك لمولود برج لجدى أن يعيش فترة هامة فى حياته يحتاج فيها إلى إعادة تصفية ذهنه واستعادة طاقته ليستكمل نشاطه المهنى، وعن الحالة العاطفية فقط تحتاج إلى إعادة إحياء اللحظات الرومانسية بينكم، لتنعم بعلاقة عاطفية هادئة.أنت من الشخصيات التى تتميز بالذكاء الشديد خاصة فى النواحى المهنية، لكن قراراتك المندفعة فى كثير من الأحيان ، و الآراء المتغيرة دائماً تجعل المحيطين بك يأخذون عنك انطباعاً سيئاً، وبالرغم من إنك تملك من الصفات ما يؤهلك لتولى المناصب القيادية، لكن ذلك يتطلب منك أن تعيد النظر فى العديد من الصفات السيئة التى تسيطر عليك فى بعض الأحيان.تمتاز برومانسيتك الشديدة وطيبة قلبك، إلا أن ترددك الدائم وعدم الاستقرار على موقف معين، بالإضافة إلى حالتك المزاجية السيئة يتسببون فى الكثير من المشكلات بينك وبين شريك حياتك، فلا تعتقد أن شريك حياتك ستيحمل تغيراتك النفسية التى تحدث أكثر من مرة فى ساعات قليلة، تعامل مع هذه الأمور بشكل أكثر مرونة وحاول أن تتحكم فى أعصابك وتصرفاتك.تتعامل مع المشكلات الصحية بشكل سطحى إلى أبعد الحدود، لا يمكن أن تتوقع ما هو قادم على الصعيد الصحى، بسبب إهمالك المبالغ فى صحتك، تعانى من عدد من المشكلات لكنك لا تستطيع أن تعالجها، بسبب عدم التزامك بأى من العادات الصحية فى حياتك بشكل عام وخاصة فى الناحية الغذائية.يتوقع علماء الفلك لمولود برج الجوزاء أن يعيش فترة غير مستقرة فى حياته، بسبب عدم استيعابه أن المحيطين به غير مضطرين لتحمل تغيراته المزاجية وانفعالاته الدائمة، خاصة أن الظروف العملية والعلاقات العاطفية لا تقوم على طرف واحد يتحمل أعباء العلاقة فقط، فلابد من إيجاد حل لهذه المشكلات حتى يتأقلم على حياته مع الأشخاص بشكل أبسط.راحة نفسية كبيرة سيتعرض لها ابناء هذا البرج على مستوى العمل، فمزيد من التألق والحضور وقدرة على المشاكل ستجعله مميز جداً عن باقية زملائه وستجعله الشخص الأفضل بالنسبة لرؤسائه.الحب سيغزوا حياتهم، ولأول مرة سيشعرون بحالة كبيرة من التحسن على مستوى علاقاتهم العاطفية، ويستطيعون التعبير عن حبهم لشركاء حياتهم.

حظك لبرج الحمل على الصعيد الصحى:

>يفضل أن يستمعوا لتعليمات الطبيب جيداً دون أى تقصير حتى لا يقعوا فى مشاكل صحية كبيرة .

توقعات علماء الفلك لبرج الحمل :

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حظك اليوم برج الحوت الأربعاء 20/4/2016

>برج الحوت على الصعيد المهني:

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برج الحوت على الصعيد العاطفى:

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راحة نفسية كبيرة سيتعرض لها ابناء هذا البرج على مستوى العمل، فمزيد من التألق والحضور وقدرة على المشاكل ستجعله مميز جداً عن باقية زملائه وستجعله الشخص الأفضل بالنسبة لرؤسائه.أنت إنسان متحمل للمسئولية بشكل كبير وذلك يضعك دائمًا فى ضغط وتوتر ويؤدى بك إلى بعض التصرفات العصبية التى قد تزعج اصدقائك فى محيط العمل منك خاصة إن كنت فى موضع قوة أو إدارة حاول أن تتمالك اعصابك حتى لا تصنع من حولك الأعداء.لا تعلق قلبك بمن لا يستحقه ولا تدخل فى علاقات غير محسوبة سوف تؤدى إلى مزيد من الوجع والانكسارات عليك أن تستمع لصوت عقلك فقط هذه الأيام هو من سيرشدك للطريق الصحيح.

برج الحوت على الصعيد الصحي:

>تعانى من السمنه ولا تستطيع السيطرة على وزنك هذه الأيام يبدو أنك بحاجة ماسة إلى التزام حمية غذائية ولكن لا تقسى كثيرًا على نفسك حتى لا تتراجع عنها كعادتك.

توقعات علماء الفلك لبرج الحوت:

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دائمًا ما تتغلب عاطفتك على قلبك فى كل قراراتك عليك أن تحذر كثيرًا هذه الأيام وتستمع إلى صوت عقلك بدءً من اليوم. العصبية والتوتر غير مفيد فى مجال العمل عليك تمالك أعصابك بقدر الامكان

حظك اليوم الدلو ليوم الأربعاء 2016/4/20

>حظك اليوم لبرج الدلو :

>حظك لبرج الدلو على الصعيد المهني:

>على الرغم من حالة التراجع التى يعيشها أبناء هذا البرج إلا أنهم كانوا ومازالوا على قدر كبير من الطاقة والقوة للتخلص من اى مشكلة تواجههم فى العمل، كما انهم سيعودون قريبا جدا إلى مستواهم الطبيعى .

حظك لبرج الدلو على الصعيد العاطفى:

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حظك لبرج الدلو على الصعيد الصحي:

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توقعات علماء الفلك لبرج الدلو :

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حظك اليوم برج السرطان الأربعاء 20/ 4/2016

>برج السرطان على الصعيد المهني:

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على الصعيد العاطفى:

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برج السرطان على الصعيد الصحي:

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توقعات علماء الفلك لبرج السرطان:

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حظك اليوم برج العذراء ليوم الأربعاء 2016/4/20

>حظك اليوم لبرج العذراء :

>حظك لبرج العذراء على الصعيد المهني:

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حظك لبرج العذراء على الصعيد العاطفى:

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حظك لبرج العذراء على الصعيد الصحي:

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توقعات علماء الفلك لبرج العذراء :

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حظك اليوم العقرب ليوم الأربعاء 2016/4/20

>حظك اليوم لبرج العقرب :

>حظك لبرج العقرب على الصعيد المهني:

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حظك لبرج العقرب على الصعيد العاطفى:

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حظك لبرج العقرب على الصعيد الصحي:

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توقعات علماء الفلك لبرج العقرب :

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حظك اليوم برج القوس الأربعاء 20/ 4/2016

>برج القوس على الصعيد المهني:

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على الصعيد العاطفى:

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برج القوس على الصعيد الصحي:

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توقعات علماء الفلك لبرج القوس:

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حظك اليوم برج الميزان الأربعاء 20/4/2016

>برج الميزان على الصعيد المهني:

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على الصعيد العاطفى:

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برج الميزان على الصعيد الصحي:

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توقعات علماء الفلك لبرج الميزان:

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