نصائح للتغلب على الوحم.. دوقى ومتزوديهاش وجددى فى أكلك

بعض الحوامل يقبلن على تناول أكلات ومشروبات معينة تختلف من سيدة لأخرى، ولمواجهة هذه الرغبة، ينصح الدكتور جورج يواقيم - استشارى أمراض النساء والولادة والعقم - الحامل بتوخى الحذر وتجنب أخطاء قد تسبب مشكلات صحية لها للحامل والجنين.

ويطالب الدكتور جورج الحامل بالسيطرة على فكرة الوحم والمبالغة فيه، باتباع مجموعة نصائح مهمة تساعدها فى قضاء فترة حملك بسلام دون مشكلات ومن أهم هذه الأمور:

>- دوقى بس متسرفيش: لا تبالغى فى تناول ما تتوحمى عليه، سواء كان نوع من الفاكهة أو الشراب أو الطعام، لأن المبالغة قد تسبب اختلالا فى الجسم نتيجة التركيز على نوعيات بعينها من الطعام، أو اضطرابات بالجهاز الهضمى.

>- إذا كان الطعام ضارا فلا تقربيه حتى لا تضرى نفسك وتعرضى طفلك للخطر.

>- استشيرى الطبيب المتابع لحملك ولا تتناولى شيئا دون إذنه، وبالكميات التى يحددها لك.

>- إذا كنت تشعرين بالضيق نتيجة اشتهاء شىء ما فيمكنك تغيير المناخ العام وتغيير نفسيتك ببعض الأعمال البسيطة، كالتحدث مع طبيبك والشكوى له، أو بزيارة الأقارب والأصدقاء أو السفر أو التنزه حسب حالتك وطبيعة حملك وتعليمات.

>- تناولى طعاما بديلا وجديدا لتشعرى بالتجديد.

- إمتى تشك إن ابنك عنده صفرا..بص فى جلده ومناخيره وعينيه وراقب حركته

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