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بالصور.."الداخلية" تنظم دورات لتنمية مهارات أمناء وأفراد الشرطة

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بالصور.."الداخلية" تنظم دورات لتنمية مهارات أمناء وأفراد الشرطة بالصور.."الداخلية" تنظم دورات لتنمية مهارات أمناء وأفراد الشرطة
أعدت وزارة الداخلية برنامج دورة تدريبية، تم إعدادها بالتنسيق مع مصلحة التدريب وكلية التدريب والتنمية لتنمية المهارات في مجال العلوم الإنسانية والاجتماعية والقانونية والقيم المهنية السلوكية، بصورة دورية لحصول كافة الافراد والعاملين المدنيين على الدورة بعد تكرار أفراد وأمناء الشرطة.

وتم اعداد دراسة بآليات وإجراءات تنفيذية لمعالجة أساليب تأهيل أفراد الشرطة فى التعامل مع المواطنين نظرا لتزايد التحديات الأمنية.

وعقدت وزارة الداخلية دورة لتنمية مهارات الأفراد فى مجال العلوم الإنسانية والاجتماعية .

ونظمت الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات دورات تدريبية لتنمية مهارات الأفراد والموظفين المدنيين في مجال العلوم الإنسانية والاجتماعية وحقوق الإنسان، وتم إلقاء محاضرات بواسطة المستشار حسين معتمد، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، حيث تحدث عن جرائم الضرب والتعذيب في القانون المصرى، وتحدث المستشار جمال القيسونى، رئيس محكمة استئناف أسيوط، عن حالات استخدام القوة وفقا للقانون.

تنظم دورات لأمناء وأفراد الشرطة (1)

تنظم دورات لأمناء وأفراد الشرطة (2)

تنظم دورات لأمناء وأفراد الشرطة (3)

تنظم دورات لأمناء وأفراد الشرطة (4)


>- بعد مقتل عامل على يد أمين شرطة بالرحاب.. وزير الداخلية: حريصون على تنقية أنفسنا ومحاسبة المخطئ.. قانون هيئة الشرطة الجديد ينظم علاقتنا مع المواطن.. مجدى عبد الغفار: لن نتخاذل عن تنفيذ القانون
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