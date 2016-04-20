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أحمد معيتيق: نقص الامكانيات على مستوى الخدمات الطبية له انعكاس سلبى

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أحمد معيتيق: نقص الامكانيات على مستوى الخدمات الطبية له انعكاس سلبى أحمد معيتيق: نقص الامكانيات على مستوى الخدمات الطبية له انعكاس سلبى
قال نائب رئيس المجلس الرئاسى الليبى، أحمد معيتيق، أنه قام بزيارة لمستشفى الجلاء للأطفال والولادة، مشيرا لنقص امكانيات واضحة فى الامكانيات وانعكاسه السلبى الواضح على مستوى الخدمات.

وأكد نائب رئيس المجلس الرئاسى فى بيان صحفى، مساء الثلاء، أن الزيارة زادت من الإصرار على العمل لمصلحة أطفال ليبيا الذين يولدون كل يوم، ومن أجل تأمين غذائهم ودوائهم، وتوفير الخدمات الصحية اللائقة لأمهاتهم وآباءهم، ودعم أطباء ليبيا الذين نفخر بصبرهم ومثابرتهم على العمل رغم كل الصعاب.

ووعد معيتيق بالعمل سريعاً على النهوض بمستوى الأطباء العلمى والعملى، والمادى، مؤكدا أنهم شركاء حقيقيين في بناء أسرة ليبية آمنة ومستقرة، وتابع بالقول: "هذه مسؤوليتنا، وهذا واجبنا الذي لن نتأخر عن القيام به."

زيارة أحمد معيتيق لمستشفى الجلاء فى ليبيا (1)

زيارة أحمد معيتيق لمستشفى الجلاء فى ليبيا (2)


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