مجوهرات معوّض للعرائس ببريق يخطف الأنظار!

لقد أصبحت دار "معوّض" Mouawad من أشهر دور المجوهرات محلياً وعالمياً التي تقدم تصاميماً خاصةً الأعراس، ولهذا فإنها خيار النساء الأول حول العالم. فأصبحت مجموعة الأعراس هي الأكثر مبيعاً لدى الدار، و تشمل تشكيلة من المجوهرات الألماسية المصممة خصيصاً للعرائس، والمتوفرة حالياً في معارض الدار في مختلف أنحاء الخليج. وتتميز التصاميم بأشكال متنوعة، تحفل في ثناياها باللمسات الجمالية الأنيقة التي تتناسب مع الطبيعة الخاصة لمجوهرات الأفراح، بما في ذلك خواتم الخطوبة والقلادات والأقراط والأساور الألماسية.

توظف المجموعة الجديدة أفخم أنواع الألماس البرّاق المزخرف بمهارة حرفية وفنية مع قطع من الذهب الأبيض عيار 18 قيراط والبلاتينيوم وتتنوع في أشكالها بين الكلاسيكي والعصري لتحاكي أذواق وتطلعات الأزواج على مختلف أعمارهم وجنسياتهم.

تجسد مجموعة أطقم الأعراس انسجام الزوجين ببراعة في أطقم ألماسية تتألف من قلادة وسوار وأقراط وخاتم وتجمع تصاميمها زخارفاً كلاسيكية من الزهور، والبتلات، والقلوب والدموع تتهادى بين البساطة الفاتنة والعظمة الهائلة، لتقدم لكل عروس فرصة اختيار المتمم الأمثل لجمالها.

تتوفر جميع مجوهرات معوّض الألماسية حالياً في كل معارض الدار في المنطقة. وللمزيد من المعلومات حول "معوض"، وتشكيلاتها، ومواقع معارضها، قوموا بزيارة الموقع الإلكتروني: www.mouawad.com