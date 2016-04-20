أخبار عاجلة

تحذير شديد اللهجة من الأرصاد بشأن طقس الغد.. سقوط أمطار ونشاط للرياح وتدهور الرؤية على الطرق بالمناطق التالية -
مساء dmc - لقاء مع أحد الناجين من تفجير كنيسة مارجرجس وهو متمسك بأشلاء ضحايا الكنيسة -
مساء dmc - السيدة / جيهان السادات : لا أحد يطلب الصلح مع الإخوان هم " الإخوان القتلة " -
ننشر أول صورة للطفلة شهيدة المرقسية بالإسكندرية -
النيابة العامة توضح المواد المستخدمة في تفجير كنيسة مار جرجس بمدينة طنطا -
"قومي المرأة" ينعي أول شهيدة من الشرطة النسائية في تاريخ الداخلية -
بدء اجتماع مجلس الدفاع الوطني.. وقرار هام وعاجل من «السيسي» رداً على تفجيرات اليوم -
"حقيبة لاب توب" تثير ذعر المارة بشارع الهرم -
إقالة مدير أمن الغربية في أعقاب التفجير الإرهابي في كنيسة مار جرجس -
مساء dmc - الرئيس السيسي : الإرهاب الغادر يستهدف الوطن بأقباطه ومسلميه ولن ينال من عزيمة المصريين -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. حظك اليوم
  5. مصر 365

حظك اليوم برج الدلو ليوم الأربعاء 2016/4/20

Google+ Print
حظك اليوم برج الدلو ليوم الأربعاء 2016/4/20 حظك اليوم برج الدلو ليوم الأربعاء 2016/4/20

لبرج الدلو :
>حظك لبرج الدلو على الصعيد المهني:
>

على الرغم من حالة التراجع التى يعيشها أبناء هذا البرج إلا أنهم كانوا ومازالوا على قدر كبير من الطاقة والقوة للتخلص من اى مشكلة تواجههم فى العمل، كما انهم سيعودون قريبا جدا إلى مستواهم الطبيعى .

حظك لبرج الدلو على الصعيد العاطفى:
>

يعيشون حالة من الرغد والاستمتاع بالحياة العاطفية والرومانسية، فأخيرا شريك حياتهم سيشعر بهم وسيلقى على مسامعهم كلمات الغزل التى طالما تمنوا سمعها .

حظك لبرج الدلو على الصعيد الصحي:
>

يجب أن يلتزم هذا البرج بتعليمات الطبيب حتى لا يقع فى مشاكل صحية هو فى غنى عنها.

توقعات علماء الفلك لبرج الدلو:
>

على الرغم من حالة التراجع التى يعيشها أبناء هذا البرج إلا أنهم كانوا ومازالوا على قدر كبير من الطاقة والقوة للتخلص من اى مشكلة تواجههم فى العمل، كما انهم سيعودون قريبا جدا.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
حظك اليوم برج الدلو الأحد 9/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الدلو الأحد 9/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت الأحد 9/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت الأحد 9/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي الأحد 9/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي الأحد 9/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس الأحد 9/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس الأحد 9/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى