حظك اليوم برج الدلو ليوم الأربعاء 2016/4/20

حظك اليوم لبرج الدلو :
>حظك لبرج الدلو على الصعيد المهني:
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على الرغم من حالة التراجع التى يعيشها أبناء هذا البرج إلا أنهم كانوا ومازالوا على قدر كبير من الطاقة والقوة للتخلص من اى مشكلة تواجههم فى العمل، كما انهم سيعودون قريبا جدا إلى مستواهم الطبيعى .
حظك لبرج الدلو على الصعيد العاطفى:
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يعيشون حالة من الرغد والاستمتاع بالحياة العاطفية والرومانسية، فأخيرا شريك حياتهم سيشعر بهم وسيلقى على مسامعهم كلمات الغزل التى طالما تمنوا سمعها .
حظك لبرج الدلو على الصعيد الصحي:
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يجب أن يلتزم هذا البرج بتعليمات الطبيب حتى لا يقع فى مشاكل صحية هو فى غنى عنها.
توقعات علماء الفلك لبرج الدلو:
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على الرغم من حالة التراجع التى يعيشها أبناء هذا البرج إلا أنهم كانوا ومازالوا على قدر كبير من الطاقة والقوة للتخلص من اى مشكلة تواجههم فى العمل، كما انهم سيعودون قريبا جدا.
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شبكةعيونالإخبارية
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