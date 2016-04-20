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حظك اليوم برج العذراء ليوم الأربعاء 2016/4/20

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حظك اليوم برج العذراء ليوم الأربعاء 2016/4/20 حظك اليوم برج العذراء ليوم الأربعاء 2016/4/20

لبرج العذراء :
>حظك لبرج العذراء على الصعيد المهني:
>

للأسف بعض المشاكل ستصاحب أبناء هذا البرج وستجعله يشعر بناه يعيش أسواء أيام حياته خاصة بالنسبة للحياة العملية، لكن لا داعى للقلق فهى مجرد سحابة وستمر مرور الكرام، وسيعودوا إلى مستواهم الطبيعى.

حظك لبرج العذراء على الصعيد العاطفى:
>

بالنسبة للحياة العاطفية فبرج العذراء من الأبراج العاطفية التى لا يمكن أن تعيش حياتها بدون أن تشعر بالحب وتتمتع بلذته، لذلك يجب أن يبتعدوا عن أى مشاكل تؤثر على حياتهم العاطفية .

حظك لبرج العذراء على الصعيد الصحي:
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يجب ان يتبعوا تعليمات الطبيبى ويبتعدوا عن أى مجهود زهنى قد يضر بصحتهم .

توقعات علماء الفلك لبرج العذراء :
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بعض المشاكل ستواجه أبناء هذا البرج على مستوى حياتهم العملية لذلك يجب أن يكونوا أكثر حرصاً وحذراً ويكونوا أكثر هدوءا أيضاً.

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مصر 365

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