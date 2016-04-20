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حظك اليوم العقرب ليوم الأربعاء 2016/4/20

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حظك اليوم العقرب ليوم الأربعاء 2016/4/20 حظك اليوم العقرب ليوم الأربعاء 2016/4/20

لبرج العقرب :
>حظك لبرج العقرب على الصعيد المهني:
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العديد من الأخبار الجيدة الحسنة والتقدمات فى مستوى العمل سيتعرض لها ابناء ، لذلك يجب أن يعترفوا بان الحظ سيدير وجهه لهم أخيرا وستبتسم لهم الأيام، وسيحصدون نتائج تعبهم. .

حظك لبرج العقرب على الصعيد العاطفى:
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بالنسبة للحب سيتعايش برج العقرب مع المشاكل التى واجهت برجه فى الأيام السابقة والتى كان سببها الشك والغيرة ، وسيضع كل ظنونه وشكوكه على جانبه وسيشعر لذة الحياة أخيرا .

حظك لبرج العقرب على الصعيد الصحي:
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مزيد من المشاكل الصحية والتى كان سببها التوتر فى الفترات السابقة ستحل تماماً وسوف يكون لا وجود لها على الإطلاق .

توقعات علماء الفلك لبرج العقرب :
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مزيد من الانتصارات سيحققها ابناء هذا البرج على كافة المستويات خاصة العاطفى الذى سيعود مرة اخرى ليمارس دوره به ، وبالنسبة للعمل فسيحققون فيه ما أرادوا تحقيقه .

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مصر 365

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