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حظك اليوم برج القوس الأربعاء 20/ 4/2016

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حظك اليوم برج القوس الأربعاء 20/ 4/2016 حظك اليوم برج القوس الأربعاء 20/ 4/2016

برج القوس على الصعيد المهني:
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الضغط الكبير قد يجبرك على اتخاذ قرارات متهورة فى عملك مثل الاستقالة عليك أن تتحمل ولا تنجرف نحو القرارات الغير محسوبة التى قد تندم عليها أشد الندم بعد فوات الأوان ركز فى عملك وتغاضى عن أى ضغوطات خارجية.

على الصعيد العاطفى:
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تعانى من بعض الممل فى علاقتك مع الشريك وان لم تحاولوا إعادة الروح إلى قصة حبكم مرة أخرى قد يؤدى هذا الملل إلى تدمير العلاقة بالكامل، مفاجئة بسيطة بأقل التكاليف والوقت قد تسعدكم كثيرًا

برج القوس على الصعيد الصحي:
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يحذرك الفلك من وعكة صحية مفاجئة بسبب التقلبات الجوية هذه الأيام عليك الحذر واتخاذ كل التدابير الوقائية اللازمة ولا تأخذ أى أدوية من تلقاء نفسك فى حالة الشعور بأى آلام.

توقعات علماء الفلك لبرج القوس:
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رغم كل الضغوطات التى تتعرض لها إلا أن روح التفاؤل لا تغادرك عليك أن تستمر فى ذلك وتتجاهل كل الأشياء السلبية وسوف تصل إلى النجاحات التى تهدف إليها فى أقرب وقت.

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مصر 365

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