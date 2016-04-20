حظك اليوم برج الميزان الأربعاء 20/4/2016

برج الميزان على الصعيد المهنى:

> مشاكل غير متوقعة فى مجال العمل تبدء من اليوم سوف يتسبب فيه بعض الأشخاص الذين يغيرون من نجاحك وأنت تعتبرهم اصدقائك عليك الحذر جيدًا والتعامل بحرص ولا تعطى ثقتك لمن لا يستحقها. على الصعيد العاطفى:

> عودة صديق أو حبيب غائب من فترة تدخل على قلبك الكثير من السعادة وتعيد لديك ذكريات أيام جميلة مضت. يبدو أن علاقتك بالعائلة ليست جيدة منذ فترة طويلة عليك أن تبدأ فى تحسينها من اليوم حتى لا تحدث مشاكل لا حاجة لها برج الميزان على الصعيد الصحي:

> تعانى من الارق الشديد وتحتاج بشدة إلى نيل قسط من النوم الهادئ عليك أن تتناول المشروبات الساخنة التى تساعدك على ذلك أو تمارس بعض التمارين التأملية ولكن لا تتجه أبدًا إلى تناول الحبوب المنومة أو المهدئة. توقعات علماء الفلك لبرج الميزان:

> هناك مشكلة كانت تقف عائق أمامك منذ فترة طويلة، ولم تستطع التوصل إلى حلول جذرية لها قد يساعدك بعض اصدقائك فى التوصل إلى حلول منطقية، عليك فقط أن تحكم صوت عقلك وسوف يرشدك للطريق.

شبكةعيونالإخبارية

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