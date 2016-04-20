أخبار عاجلة

تحذير شديد اللهجة من الأرصاد بشأن طقس الغد.. سقوط أمطار ونشاط للرياح وتدهور الرؤية على الطرق بالمناطق التالية -
مساء dmc - لقاء مع أحد الناجين من تفجير كنيسة مارجرجس وهو متمسك بأشلاء ضحايا الكنيسة -
مساء dmc - السيدة / جيهان السادات : لا أحد يطلب الصلح مع الإخوان هم " الإخوان القتلة " -
ننشر أول صورة للطفلة شهيدة المرقسية بالإسكندرية -
النيابة العامة توضح المواد المستخدمة في تفجير كنيسة مار جرجس بمدينة طنطا -
"قومي المرأة" ينعي أول شهيدة من الشرطة النسائية في تاريخ الداخلية -
بدء اجتماع مجلس الدفاع الوطني.. وقرار هام وعاجل من «السيسي» رداً على تفجيرات اليوم -
"حقيبة لاب توب" تثير ذعر المارة بشارع الهرم -
إقالة مدير أمن الغربية في أعقاب التفجير الإرهابي في كنيسة مار جرجس -
مساء dmc - الرئيس السيسي : الإرهاب الغادر يستهدف الوطن بأقباطه ومسلميه ولن ينال من عزيمة المصريين -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. حظك اليوم
  5. مصر 365

حظك اليوم برج الأسد الأربعاء 20/4/2016

Google+ Print
حظك اليوم برج الأسد الأربعاء 20/4/2016 حظك اليوم برج الأسد الأربعاء 20/4/2016

الأسد على الصعيد المهني:
>

لا يمكن أن تترك أى أمر دون جدال واسع، قد يأخذ منك جهداً ذهنياً وعصبياً كبيراً، حتى إن كان هذا الأمر بسيطاً، والمحيطين بك فى نطاق العمل أدركوا هذه النقطة جيداً، فبالرغم من إنك تصلح لتكون شخصية قيادية مميزة، إلا أن القائد لا يجادل بهذا الشكل، ولا يتشبث برأيه بهذه لطريقة، تحتاج فقط إلى المرونة فى التعامل واستيعاب آراء الآخرين والتعامل معها دون عناد.

على الصعيد العاطفى:
>

يبدو أن صفى العناد التى تسيطر على طبيعة مولود الدلو هى المتحكم الأول فى علاقتك بشريك حياتك، لذلك تعانى دائماً من مشكلات مع الحبيب بسبب عدم قدرتك على التعامل مع مواقفه ومشاعره كما هى، دون أن تخلطها بأفكارك و آرائك التى تعتقد أن الجميع يحاول أن يفرض سطوته و أفكاره عليك، ربما أنت تعتقد ذلك لأنك أول من تفعله مع الأشخاص.

برج الأسد على الصعيد الصحي:
>

الالتزام بتعليمات الطبيب شىء جيد جداً، والحرص من الإصابة بالأمراض شىء جيد أيضاً، لكن وهم الإصابة بأى مشكلات صحية ، والتعامل مع أمور بسيطة على إنها مشكلات كارثية، يأخذ منك أكثر مما يعطيك، عليك بالإتزان فى النواحى الصحية ابتعد عن الإهمال و عن الوهم أيضاً.

توقعات علماء الفلك لبرج الأسد:
>

يتوقع علماء الفلك لمولود برج الأسد أن يعيش فترة مستقرة فى حياته، خاصة أن الأشخاص المحيطين به فى محيط عمله بدئوا أن يتعاملوا مع طباع مولود الأسد بشكل عادى واعتادوا عليها، لكن المشكلات مع شريك حياتك ربما تكون هى مصدر القلق البسيط هذه الفترة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
حظك اليوم برج الدلو الأحد 9/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الدلو الأحد 9/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت الأحد 9/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت الأحد 9/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي الأحد 9/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي الأحد 9/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس الأحد 9/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس الأحد 9/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى