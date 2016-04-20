حظك اليوم برج الأسد الأربعاء 20/4/2016

الأسد على الصعيد المهني:

> لا يمكن أن تترك أى أمر دون جدال واسع، قد يأخذ منك جهداً ذهنياً وعصبياً كبيراً، حتى إن كان هذا الأمر بسيطاً، والمحيطين بك فى نطاق العمل أدركوا هذه النقطة جيداً، فبالرغم من إنك تصلح لتكون شخصية قيادية مميزة، إلا أن القائد لا يجادل بهذا الشكل، ولا يتشبث برأيه بهذه لطريقة، تحتاج فقط إلى المرونة فى التعامل واستيعاب آراء الآخرين والتعامل معها دون عناد. على الصعيد العاطفى:

> يبدو أن صفى العناد التى تسيطر على طبيعة مولود الدلو هى المتحكم الأول فى علاقتك بشريك حياتك، لذلك تعانى دائماً من مشكلات مع الحبيب بسبب عدم قدرتك على التعامل مع مواقفه ومشاعره كما هى، دون أن تخلطها بأفكارك و آرائك التى تعتقد أن الجميع يحاول أن يفرض سطوته و أفكاره عليك، ربما أنت تعتقد ذلك لأنك أول من تفعله مع الأشخاص. برج الأسد على الصعيد الصحي:

> الالتزام بتعليمات الطبيب شىء جيد جداً، والحرص من الإصابة بالأمراض شىء جيد أيضاً، لكن وهم الإصابة بأى مشكلات صحية ، والتعامل مع أمور بسيطة على إنها مشكلات كارثية، يأخذ منك أكثر مما يعطيك، عليك بالإتزان فى النواحى الصحية ابتعد عن الإهمال و عن الوهم أيضاً. توقعات علماء الفلك لبرج الأسد:

> يتوقع علماء الفلك لمولود برج الأسد أن يعيش فترة مستقرة فى حياته، خاصة أن الأشخاص المحيطين به فى محيط عمله بدئوا أن يتعاملوا مع طباع مولود الأسد بشكل عادى واعتادوا عليها، لكن المشكلات مع شريك حياتك ربما تكون هى مصدر القلق البسيط هذه الفترة.

شبكةعيونالإخبارية

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