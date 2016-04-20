حظك اليوم برج الثور الأربعاء 20/4/2016

برج الثور على الصعيد المهني:

> لا تحب التعامل مع جميع الأشخاص لمحيطين بكن على الرغم من طبيثعتك الاجتماعية، لكن أصحاب الأفكار التى لا تتفق مع آرائك فى بعض نواحى العمل، يسببون لك مصدر دائم للإزعاج ولذلك تحاول دائماً الابتعاد عن أماكن تواجدهم، و تنتهى دائماً المواقف التى تجمعك بهم، بكلمات سخيفة تطلقها كعادتك للتعبير عن رأيك فيهم. على الصعيد العاطفي:

> تكره الروتين وتفضل دائماً الحرية والتواجد مع الأصدقاء دائماً، لكن هناك بعض الأمور لا يمكن أن تطبق فيها ذلك من أبرزها حياتك العاطفية، عدم التأكد من مشاعرك تجاه شخص معين تلزمك بعدم الدخول فى حياة هذا الشخص أو محاولة إقامة علاقة عاطفية معه، تأكد من مشاعرك أولاً ثم حدد خطواتك الجادة و شكل العلاقة التى تناسب طباعك. برج الثور على الصعيد الصحي:

> تحافظ على صحتك النفسية دائماً بالسفر والاستجمام، وأخذ قسط من الراحة من ضغوط العمل والحياة بشكل منظم، مما ينعكس على حالتك النفسية التى غالباً تتحسن بمجرد الجلوس على البحر واستنشاق الهواء الطلق، مع الأصدقاء و أجواء الضحك والمزاح . توقعات علماء الفلك لبرج الثور:

> يتوقع علماء الفلك لمولود برج الثور أن يعيش فترة مستقرة فى حياته، يتعامل فيها بطبيعة مولود الثور المحبة للحياة والحرية، والابتعاد عن الأجواء الروتينية فى كل شىء، مهما كان بسيط، والسفر والبحر هم سلاحه لمقاومة الحالة المزاجية السيئة والمحافظة على استقرار الحالة الصحية.

شبكةعيونالإخبارية

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