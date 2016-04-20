أخبار عاجلة

تحذير شديد اللهجة من الأرصاد بشأن طقس الغد.. سقوط أمطار ونشاط للرياح وتدهور الرؤية على الطرق بالمناطق التالية -
مساء dmc - لقاء مع أحد الناجين من تفجير كنيسة مارجرجس وهو متمسك بأشلاء ضحايا الكنيسة -
مساء dmc - السيدة / جيهان السادات : لا أحد يطلب الصلح مع الإخوان هم " الإخوان القتلة " -
ننشر أول صورة للطفلة شهيدة المرقسية بالإسكندرية -
النيابة العامة توضح المواد المستخدمة في تفجير كنيسة مار جرجس بمدينة طنطا -
"قومي المرأة" ينعي أول شهيدة من الشرطة النسائية في تاريخ الداخلية -
بدء اجتماع مجلس الدفاع الوطني.. وقرار هام وعاجل من «السيسي» رداً على تفجيرات اليوم -
"حقيبة لاب توب" تثير ذعر المارة بشارع الهرم -
إقالة مدير أمن الغربية في أعقاب التفجير الإرهابي في كنيسة مار جرجس -
مساء dmc - الرئيس السيسي : الإرهاب الغادر يستهدف الوطن بأقباطه ومسلميه ولن ينال من عزيمة المصريين -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. حظك اليوم
  5. مصر 365

برج الجدى حظك اليوم الأربعاء 20/4/2016

Google+ Print
برج الجدى حظك اليوم الأربعاء 20/4/2016 برج الجدى حظك اليوم الأربعاء 20/4/2016

برج الجدى على الصعيد المهني:
>

تحاج إلى أجازة لترتاح من حالة الإجهاد الذهنى التى عشتها فى الفترة الماضية، خاصة أن هذه الأيام تسيطر عليك ملامح الطاقة السلبية التى تمنعك من تنفيذ عدد من المهام الخاصة والأفكار التى طرحتها من قبل ولاقت استحسان كبير من رؤسائك،تعتبر الأجازة هى الحل الأمثل لك لتعود إلى ريادتك فى العمل وتحقق هدفك فى الخطة التى رسمتها للفترة القادمة.

برج الجدى على الصعيد العاطفى:
>

أنت بحاجة إلى معايشة الأجواء الرسمية التى جمعتك بشريك حياتك من عدة سنوات، فأنت من الشخصيات التى تمل سريعاً من روتين حياتها، وربما المرحلة الحالية التى تشعر فيها بفتور العلاقة بينكما، يرجع سببها إلى عدم تواجد اللحظات الرومانسية بكثرة بينكم مثل سابق، حاول أن تجدد من شكل العلاقة و عش لحظات رومانسية جنونية حالمة.

برج الجدى على الصعيد الصحى:
>

حالتك الصحية مستقرة ولا تعانى من اى أعراض مرضية، سوى بعض الإرهاق الذى من الممكن أن ينتهى سريعاً بمجرد أن تحصل على أجازة، وتعود إلى ممارسة الرياضة، لأنها ستغير من حالتك المزاجية بشكل تام، وستزيد من حماسك.

توقعات علماء الفلك لبرج الجدى:
>

يتوقع علماء الفلك لمولود برج لجدى أن يعيش فترة هامة فى حياته يحتاج فيها إلى إعادة تصفية ذهنه واستعادة طاقته ليستكمل نشاطه المهنى، وعن الحالة العاطفية فقط تحتاج إلى إعادة إحياء اللحظات الرومانسية بينكم، لتنعم بعلاقة عاطفية هادئة.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
حظك اليوم برج الدلو الأحد 9/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الدلو الأحد 9/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت الأحد 9/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت الأحد 9/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي الأحد 9/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي الأحد 9/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس الأحد 9/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس الأحد 9/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى