برج الجدى حظك اليوم الأربعاء 20/4/2016

برج الجدى على الصعيد المهني:

> تحاج إلى أجازة لترتاح من حالة الإجهاد الذهنى التى عشتها فى الفترة الماضية، خاصة أن هذه الأيام تسيطر عليك ملامح الطاقة السلبية التى تمنعك من تنفيذ عدد من المهام الخاصة والأفكار التى طرحتها من قبل ولاقت استحسان كبير من رؤسائك،تعتبر الأجازة هى الحل الأمثل لك لتعود إلى ريادتك فى العمل وتحقق هدفك فى الخطة التى رسمتها للفترة القادمة. برج الجدى على الصعيد العاطفى:

> أنت بحاجة إلى معايشة الأجواء الرسمية التى جمعتك بشريك حياتك من عدة سنوات، فأنت من الشخصيات التى تمل سريعاً من روتين حياتها، وربما المرحلة الحالية التى تشعر فيها بفتور العلاقة بينكما، يرجع سببها إلى عدم تواجد اللحظات الرومانسية بكثرة بينكم مثل سابق، حاول أن تجدد من شكل العلاقة و عش لحظات رومانسية جنونية حالمة. برج الجدى على الصعيد الصحى:

> حالتك الصحية مستقرة ولا تعانى من اى أعراض مرضية، سوى بعض الإرهاق الذى من الممكن أن ينتهى سريعاً بمجرد أن تحصل على أجازة، وتعود إلى ممارسة الرياضة، لأنها ستغير من حالتك المزاجية بشكل تام، وستزيد من حماسك. توقعات علماء الفلك لبرج الجدى:

> يتوقع علماء الفلك لمولود برج لجدى أن يعيش فترة هامة فى حياته يحتاج فيها إلى إعادة تصفية ذهنه واستعادة طاقته ليستكمل نشاطه المهنى، وعن الحالة العاطفية فقط تحتاج إلى إعادة إحياء اللحظات الرومانسية بينكم، لتنعم بعلاقة عاطفية هادئة.

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شبكةعيونالإخبارية

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