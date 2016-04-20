برج الجوزاء حظك اليوم الأربعاء 20/4 /2016

برج الجوزاء على الصعيد المهني:

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على الصعيد العاطفى:

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برج الجوزاء على الصعيد الصحي:

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توقعات يتوقع علماء الفلك لمواليد برج الجوزاء:

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أنت من الشخصيات التى تتميز بالذكاء الشديد خاصة فى النواحى المهنية، لكن قراراتك المندفعة فى كثير من الأحيان ، و الآراء المتغيرة دائماً تجعل المحيطين بك يأخذون عنك انطباعاً سيئاً، وبالرغم من إنك تملك من الصفات ما يؤهلك لتولى المناصب القيادية، لكن ذلك يتطلب منك أن تعيد النظر فى العديد من الصفات السيئة التى تسيطر عليك فى بعض الأحيان.تمتاز برومانسيتك الشديدة وطيبة قلبك، إلا أن ترددك الدائم وعدم الاستقرار على موقف معين، بالإضافة إلى حالتك المزاجية السيئة يتسببون فى الكثير من المشكلات بينك وبين شريك حياتك، فلا تعتقد أن شريك حياتك ستيحمل تغيراتك النفسية التى تحدث أكثر من مرة فى ساعات قليلة، تعامل مع هذه الأمور بشكل أكثر مرونة وحاول أن تتحكم فى أعصابك وتصرفاتك.تتعامل مع المشكلات الصحية بشكل سطحى إلى أبعد الحدود، لا يمكن أن تتوقع ما هو قادم على الصعيد الصحى، بسبب إهمالك المبالغ فى صحتك، تعانى من عدد من المشكلات لكنك لا تستطيع أن تعالجها، بسبب عدم التزامك بأى من العادات الصحية فى حياتك بشكل عام وخاصة فى الناحية الغذائية.يتوقع علماء الفلك لمولود برج الجوزاء أن يعيش فترة غير مستقرة فى حياته، بسبب عدم استيعابه أن المحيطين به غير مضطرين لتحمل تغيراته المزاجية وانفعالاته الدائمة، خاصة أن الظروف العملية والعلاقات العاطفية لا تقوم على طرف واحد يتحمل أعباء العلاقة فقط، فلابد من إيجاد حل لهذه المشكلات حتى يتأقلم على حياته مع الأشخاص بشكل أبسط.