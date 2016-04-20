حظك اليوم برج الحمل ليوم الأربعاء 2016/4/20

حظك اليوم لبرج الحمل :

>حظك لبرج الحمل على الصعيد المهني:

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حظك لبرج الحمل على الصعيد العاطفى:

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حظك لبرج الحمل على الصعيد الصحى:

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توقعات علماء الفلك لبرج الحمل :

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راحة نفسية كبيرة سيتعرض لها ابناء هذا البرج على مستوى العمل، فمزيد من التألق والحضور وقدرة على المشاكل ستجعله مميز جداً عن باقية زملائه وستجعله الشخص الأفضل بالنسبة لرؤسائه.الحب سيغزوا حياتهم، ولأول مرة سيشعرون بحالة كبيرة من التحسن على مستوى علاقاتهم العاطفية، ويستطيعون التعبير عن حبهم لشركاء حياتهم.يفضل أن يستمعوا لتعليمات الطبيب جيداً دون أى تقصير حتى لا يقعوا فى مشاكل صحية كبيرة .راحة نفسية كبيرة سيتعرض لها ابناء هذا البرج على مستوى العمل، فمزيد من التألق والحضور وقدرة على المشاكل ستجعله مميز جداً عن باقية زملائه وستجعله الشخص الأفضل بالنسبة لرؤسائه.