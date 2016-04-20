حظك اليوم برج الحمل ليوم الأربعاء 2016/4/20

حظك اليوم لبرج الحمل :
>حظك لبرج الحمل على الصعيد المهني:
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راحة نفسية كبيرة سيتعرض لها ابناء هذا البرج على مستوى العمل، فمزيد من التألق والحضور وقدرة على المشاكل ستجعله مميز جداً عن باقية زملائه وستجعله الشخص الأفضل بالنسبة لرؤسائه.
حظك لبرج الحمل على الصعيد العاطفى:
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الحب سيغزوا حياتهم، ولأول مرة سيشعرون بحالة كبيرة من التحسن على مستوى علاقاتهم العاطفية، ويستطيعون التعبير عن حبهم لشركاء حياتهم.
حظك لبرج الحمل على الصعيد الصحى:
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يفضل أن يستمعوا لتعليمات الطبيب جيداً دون أى تقصير حتى لا يقعوا فى مشاكل صحية كبيرة .
توقعات علماء الفلك لبرج الحمل :
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راحة نفسية كبيرة سيتعرض لها ابناء هذا البرج على مستوى العمل، فمزيد من التألق والحضور وقدرة على المشاكل ستجعله مميز جداً عن باقية زملائه وستجعله الشخص الأفضل بالنسبة لرؤسائه.
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شبكةعيونالإخبارية
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