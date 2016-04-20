حظك اليوم برج الحوت الأربعاء 20/ 4/2016

برج الحوت على الصعيد المهني:

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برج الحوت على الصعيد العاطفى:

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برج الحوت على الصعيد الصحي:

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توقعات علماء الفلك لبرج الحوت:

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انت انسان متحمل للمسئولية بشكل كبير وذلك يضعك دائمًا فى ضغط وتوتر ويؤدى بك إلى بعض التصرفات العصبية التى قد تزعج اصدقائك فى محيط العمل منك خاصة إن كنت فى موضع قوة أو إدارة حاول أن تتمالك اعصابك حتى لا تصنع من حولك الأعداء.لا تعلق قلبك بمن لا يستحقه ولا تدخل فى علاقات غير محسوبة سوف تؤدى إلى مزيد من الوجع والانكسارات عليك أن تستمع لصوت عقلك فقط هذه الأيام هو من سيرشدك للطريق الصحيح.تعانى من السمنه ولا تستطيع السيطرة على وزنك هذه الأيام يبدو أنك بحاجة ماسة إلى التزام حمية غذائية ولكن لا تقسى كثيرًا على نفسك حتى لا تتراجع عنها كعادتك.دائمًا ما تتغلب عاطفتك على قلبك فى كل قراراتك عليك أن تحذر كثيرًا هذه الأيام وتستمع إلى صوت عقلك بدءً من اليوم. العصبية والتوتر غير مفيد فى مجال العمل عليك تمالك أعصابك بقدر الامكان .