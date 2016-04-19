بالصور.. ملحق الدفاع المصرى يقيم حفل بمناسبة انتهاء مهام عمله بمسقط

أقام ملحق الدفاع المصرى بسلطنة عمان العقيد جوى حازم عبد الرحيم محمد حفل عشاء بمنزله بمناسبة انتهاء مهام عمله بسلطنة عمان، وللترحيب بالعقيد أ ح. هانى السيد جاد، ملحق الدفاع الجديد.

حضر حفل الاستقبال السفير صبرى مجدى صبرى، سفير مصر لدى سلطنة عمان، وأعضاء السفارة المصرية، وعدد من القادة الأشقاء من قوات السلطان المسلحة والمحلقين العسكريين بالسلطنة وعدد من رموز الجالية المصرية.

وألقى العقيد حازم عبدالرحيم كلمة أعرب فيها عن بالغ سعادته بالفترة التى قضاها فى السلطنة، مشيداً بمشاعر الود والتعاون التى يتسم بها الشعب العُمانى الشقيق، كما أعرب عن خالص تمنياته للعقيد هانى جاد بالتوفيق فى مهمته الجديدة، مؤكدا أن العلاقات ما بين مصر وسلطنة عمان متميزة وعلى أعلى مستوى.

وقال العقيد حازم: "قدمت إلى سلطنة عمان يحدونى الأمل فى تقوية العلاقات العسكرية وزيادة التعاون مع دولة عربية شقيقة.. وما أن وطأت أرضها وتعاملت مع مواطنيها حتى وجدت شعباً من أفضل الشعوب .. يتحلى بصفات وأخلاق تضاهى أعرق الحضارات.. وتخطو العلاقات العسكرية البينية خطى حثيثة واثقة مدعومة بمحبة متأصلة من الثوابت المشتركة ، ورغبة حقيقية من الطرفين لدفعها إلى آفاق أرحب مبنية على قاعدة الأخوة والمصالح المتكافلة" .

كما ألقى السفير صبرى مجدى صبرى كلمة رحب فيها بالحضور، وشكر خلالها العقيد حازم عبدالرحيم على ما قدمه فى فترة عمله فى السلطنة وآدائه الطيب.. كما رحب بالعقيد هانى السيد جاد .

>سلطنة عمان ترأس فريق الحكومات بمؤتمر العمل العربى الـ43 ومصر مقررا

http://www.youm7.com/story/2016/4/10/سلطنة-عمان-ترأس-فريق-الحكومات-بمؤتمر-العمل-العربى-الـ43-ومصر/2669274#