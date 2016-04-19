«كبار العلماء» تشكل لجنة من جميع المذاهب لبحث «وقوع الطلاق الشفوي»

عُقدت الجلسة الشهرية لهيئة كبار العلماء أمس برئاسة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، واستكملت نقاش موضوع وقوع الطلاق الشفوى، حيث كانت قد أفتت فى جلستها الماضية، بوقوع الطلاق الشفوى مع استحسان توثيقه حتى لا يكون جحودًا للحقوق.

وفى جلستها أمس قررت الهيئة تشكيل لجنة من جميع المذاهب الفقهية “الشافعى، المالكى، أبو حنيفة، ابن حنبل”، بالإضافة إلى متخصصين فى “التفسير الحديث، التاريخ” وأحد القضاة، وينتهون إلى رأى يعرض فى الجلسة المقبلة. كما وافق مجلس هيئة كبار العلماء على إعداد مجلد بجميع أعداد مجلة الأزهر من يوم صدورها حتى الآن وتجمع جميع المقالات لينتفع بها المسلمون، وتحصر جميع مطبوعات الأزهر. كما تم بحث عدد من السير الذاتية لعدد من المتقدمين لعضوية هيئة كبار العلماء.