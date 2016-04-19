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عمر خيرت لطلاب جامعة القاهرة: "مصر أحسن بلد فى العالم حافظوا عليها"

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عمر خيرت لطلاب جامعة القاهرة: "مصر أحسن بلد فى العالم حافظوا عليها" عمر خيرت لطلاب جامعة القاهرة: "مصر أحسن بلد فى العالم حافظوا عليها"
قال الموسيقار العالمى عمر خيرت، إن جامعة القاهرة منبر للعلم والثقافة والفن والرقى، مشيرًا إلى أنه يعشق جامعة القاهرة وطلابها.

ووجه خيرت، رسالة إلى طلاب جامعة القاهرة، خلال حفله بقبة الجامعة، اليوم الثلاثاء، احتفالاً بمرور خمسة وخمسين عامًا على إنشاء كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، قائلاً: "انتوا أجمل شباب فى ، وبلدكم أحسن بلد فى العالم، حافظوا عليها انتوا الأمل".

وكان الموسيقار العالمى عمر خيرت قد بدأ حفلته منذ قليل، بقبة جامعة القاهرة، احتفالاً بمرور خمسة وخمسين عامًا على إنشاء كلية الاقتصاد والعلوم السياسة جامعة القاهرة، وسط حضور مكثف من طلاب الكلية، وعدد من الشخصيات العامة.


>عمر خيرت يبدأ حفلته بجامعة القاهرة احتفالاً بمرور 55 سنة على سياسة واقتصاد
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