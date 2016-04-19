عماد أديب: لو سقط النظام فالبديل رعاع وغوغائيون وكافرون بالتيارات والأنظمة

حذر الإعلامى عماد الدين أديب، من الدعوات المطالبة بإسقاط النظام، موضحاً أن البديل سيكون موجة من الرعاع والغوغائيين والقوى غير المسيسة وغير المنظمة وليس لديهم برنامج أو معيار قيمى لفكرة الثورة، ولكنها قوى رافضة واتخنقت وكفرت بكل التيارات والوعود والأنظمة.

وقال "أديب" فى مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان الحصرى ببرنامج "90 دقيقة" المذاع عبر فضائية "المحور"،:"حبسنا رئيسين فى 40 شهرا وقمنا بثورتين و 1800 وقفة احتجاجية حتى توقفت المصانع والحياة وضرب الاقتصاد والسياحة والاستثمارات وكل المؤشرات ضربت فى مقتل ومش هيبقى فيه حاجة بعد كدة".

وأوضح أن القوى التقليدية الحالية تتمثل فى الجيش والإخوان الذين انضم إليهم ثوار يناير وما يسمى بالليبراليين والمجتمع المدنى، مضيفاً: "هؤلاء قوى لهم علاقة بالنخبة أكثر من الشارع ..هؤلاء لن يخلفوا النظام، والموجة البديلة عبارة عن موجة من الرعاع والغوغاء، وهذا ما حدث فى الصومال وسوريا والعراق وليبيا وأجزاء باليمن وليس بعيد عن مصر".

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