خالد فهمى يلتقى نظيره لدولة موريشيوس لدعم التعاون بين الجانبين

التقى الدكتور خالد فهمى، وزير البيئة، مارى رونالد وزير البيئة والتنمية المستدامة والكوارث وإدارة السواحل بدولة موريشيوس اليوم، لبحث سبل التعاون بين البلدين، وذلك على هامش الدورة السادسة الخاصة لمؤتمر وزراء البيئة الأفارقة المنعقدة بالقاهرة فى الفترة من 16 إلى 19 أبريل الجارى .

تناول اللقاء سبل التعاون بين الجانبين فى مجالات رصد نوعية الهواء وإدارة المخلفات الصلبة والخطرة، وكذلك السياحة البيئية بالإضافة إلى زراعة اشجار المانجروف على السواحل البحرية وتبادل الخبرات ونظم المعلومات البيئية ،كما بحثا الجانبين سبل تحقيق أهداف التنمية المستدامة وإعداد المؤشرات البيئية ومقارنتها بالمؤشرات البيئية العالمية.