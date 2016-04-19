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خالد يوسف: الحكومة لا تفهم "العدالة الاجتماعية" وبيانها لا يلبى الطموحات

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خالد يوسف: الحكومة لا تفهم "العدالة الاجتماعية" وبيانها لا يلبى الطموحات خالد يوسف: الحكومة لا تفهم "العدالة الاجتماعية" وبيانها لا يلبى الطموحات
قال النائب خالد يوسف عضو مجلس النواب، إن برنامج الذي ألقاه المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، أمام البرلمان، لا يتضمن آمال المواطن المصرى، لافتًا إلى أن الحكومة لم تفهم معنى العدالة الاجتماعية.

وأضاف "يوسف" في مداخله هاتفية ببرنامج "يوم بيوم" على قناة النهار اليوم، أن البرنامج الحكومى لا يلبى طموحات الشعب المصرى، مشيرًا إلى أن حكومة المهندس شريف إسماعيل لا تفهم معنى "العدالة الاجتماعية" وتجاهلت أساليب تنفيذ بنوده.

- خالد يوسف فى أجرأ حوار لـ"اليوم السابع": 90% من كلمات النواب حول بيان الحكومة تعكس الانفصام فى الشخصية.. و"دعم مصر" غير مؤمن بالديمقراطية.. وسأستقيل من البرلمان لو مس الدستور.. و"أبو حامد" زايد عليّا
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مصر 365

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