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هروب متهمة من مجمع محاكم الإسماعيلية أثناء عرضها على النيابة

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هروب متهمة من مجمع محاكم الإسماعيلية أثناء عرضها على النيابة هروب متهمة من مجمع محاكم الإسماعيلية أثناء عرضها على النيابة
هربت متهمة فى قضية نصب وسرقة من مجمع محاكم الإسماعيلية أثناء عرضها على النيابة العامة .

وتلقى اللواء على العزازى مدير أمن الإسماعيلية، اخطارا من العميد محمود عاشور مأمور مركز أبوصوير يفيد بانه اثناء قيام عرض المتهمة "عزيزة . م . ن" 37 سنة بدون عمل مقيمة الشيخ زايد ولها محل إقامة أخر بمدينة المستقبل دائرة المركز، والمتهمة فى القضية رقم 3563 لسنة 2016 بتهمة السرقة والنصب غافلت الحراسة وهربت بعد ان طلبت من الحراسة دخولها إلى دورة المياه بعد خلعها النقاب التى ترتديه وخرجت من الحمام بدون نقاب لايهام الحراسة بانها مازالت بالداخل.

تم تحرير المحضر اللازم بواقعة الهروب وتم إحالة مأمورية مركز أبو صوير المسئولة عن المتهمة للنيابة العامة للتحقيق.

وقال مصدر أمنى أن المتهمة قامت بالنصب على المواطنين عن طريق بيعها لشقق سكنية بمدينة المستقبل لأكثر من مواطن دون أن تمتلك أى شقة بالمدينة، وأنه تم القبض عليها بعد تقديم العديد من البلاغات ضدها بتهمة النصب والسرقة .


>- هروب مسجون وآخر يٌسلم نفسه للشرطة أثناء عرضهما على النيابة بالمحلة
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